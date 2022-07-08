Люди облаштовують городи поруч із могилами, бо немає їжі: яка ситуація в Маріуполі 8 липня

До окупованого Маріуполя росіяни понад місяць не завозять гуманітарну допомогу, а у магазинах встановили захмарні ціни. Тому місцеві мешканці перейшли до натурального господарства - облаштовують городи у дворах багатоповерхівок, поруч із могилами загиблих цивільних.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 7 липня.

У Маріуполі жителі розбивають городи у дворах багатоповерхівок – поруч із могилами

У Маріуполі місцеві жителі, які залишилися у місті, через брак їжі та повну недоступність овочів та фруктів перейшли до натурального господарства. Тепер у дворах багатоквартирних будинків – городи, поруч з могилами загиблих цивільних. Крім того, у місті триває знесення будинків.

"Чергове знущання": у Маріуполі окупанти встановили захмарні ціни в магазинах

В окупованому Маріуполі росіяни встановили захмарні ціни на гігієнічні товари в магазинах. Найдешевший шампунь в магазині коштує 129 грн, губки для миття посуду - 71 грн, жіночі прокладки - 99 грн, підгузки для дітей - 1 680 грн, засіб для миття посуду - 108 грн. Місцеві мешканці просто не можуть купити їх.

Окупанти в Маріуполі змушують місцевих розбирати завали меткомбінату: майже 10 людей підірвалися на міні

В українському Маріуполі, який тимчасово захоплений росіянами, на металургійному комбінаті ім. Ілліча на міні підірвались восьмеро цивільних осіб. Це сталося під час розбирання завалів, куди окупанти зганяють місцевих людей.

"Набрано людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча. Фактично людей використовують як мінерів. За останній тиждень 8 цивільних під час таких робіт у середині заводу підірвалися на міні з різними ступенями ушкоджень", - розповів радник мера Петро Андрющенко.

Окупанти вже понад місяць не завозять гуманітарку до Маріуполя

У Маріуполі місцеві жителі, які залишилися у місті, вже місяць не отримували жодної гуманітарної допомоги від російських окупантів, а до вцілілих будинків досі не проведені комунікації. Як розповіла одна з мешканок, гуманітарної допомоги окупанти давно не привозять. Також у місті катастрофічно не вистачає ліків і питної води. За її словами, вода здебільшого технічна. У ній можна лише помитися чи попрати речі.

Місто-могила: у Маріуполі поховали щонайменше 20 тисяч загиблих людей

Місця масових поховань поблизу тимчасово окупованого Маріуполя збільшилися вдвічі за останні два місяці. Щодня в місті гине в середньому 25 людей - це близько 1800 утрачених життів лише за травень і червень. У місті гуманітарна катастрофа, немає елементарного - води, медикаментів. Через що, за словами радника голови Маріуполя Петра Андрющенка, природна смертність зросла вчетверо порівняно з довоєнним часом.

Нагадаємо, боєць полку "Азов" із позивним "Торк", якого нещодавно звільнили з російського полону, розповів, як окупанти пояснювали провал в Україні.

Місто-могила: у Маріуполі поховали щонайменше 20 тисяч загиблих людей

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