Люди плакали, коли побачили хліб: до деокупованих сіл Харківщини доїжджає перша допомога

Під час окупації люди помирали від хронічних хвороб, через відсутність ліків та від інфекцій через брак антибіотиків.

До деокупованих сіл Харківщини доїжджає перша допомога, виснажені люди плачуть, коли бачать хліб, йдеться в ТСН.

Лікарі центру медицини катастроф приїхали до чергового деокупованого села Харківщини. Приймають у будь-якому вцілілому приміщені, навіть у церкві чи сільраді.

Навколо будинки, де були штаби окупантів. Тут досі розкидані ящики від боєприпасів і навіть документи. Все це допоможе ідентифікувати тих, хто вчиняв воєнні злочини на Харківщині. А їх тут чимало, наприклад, традиційні підвали-катівні.

Місцевий чоловік розповідає, до села заходили 4 хвилі окупантів, і кожні поводили себе по-різному - одні більш агресивно, інші шукали контакт із місцевими. Об'єднувало їх одне - як вони втікали з села, коли почався український контрнаступ на Харківщині. Крали все, що було на ходу, навіть велосипеди, мопеди, мотоблоки, і так втікали в бік російського кордону. Вони не змогли вивезти і все награбоване, і кидали свої поранених і вбитих.

Також читайте На Харківщині військові наближаються до пункту, який відкриє шлях до деокупації Луганщини

Український прапор на Волоховим Яром підняли 6 вересня, але тут досі не має жодних комунікацій і будь-якої інформації. Люди не знають, що пів року відбувалося в Україні. Тут досі не можна знайти продуктів і немає води. Коли вперше побачили свіжий хліб, люди плакали. "Ми виживаємо, не має на чому зготувати, нічого", - кажуть люди.

Тут не має місцевої влади, бо сільський голова і секретар втекли раніше за окупантів. З 1200 мешканців залишилася третина, переважно це літні люди, які не мають рідних і грошей, або ті, хто доглядають за хворими людьми і їм нікуди вирушити навіть зараз, коли село звільнене і шляхи відкриті.

Люди повність дезорієнтовані, голодні, живуть без світла, газу, води і найбільше бояться зими.

Лікарі перші, хто до них дістався через заміновані і розбиті дороги. У військових адміністраціях кажуть, щойно ці території розчистять від боєприпасів, до деокупованих сіл почне повертатися життя.

Читайте також:

Військові полюють на ворога на Миколаївщині на "бандеромобілях"

Енергетичний терор: як три області живуть в режим жорсткої економії електроенергії

Запоріжжя і Хортиця знову під ударом: рашисти множать кількість жертв і руйнування