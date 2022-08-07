"Люди помирають, бо немає ліків": в Херсонській облраді розповіли про медикаментозну кризу в регіоні

На Херсонщині людям майже не доступні ліки для лікування хронічних захворювань. Хворі помирають від того, що не можуть прийняти потрібні ліки.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його даними, медикаменти завозять на Херсонщину лише волонтери. Тому він наголосив на необхідності домовитися з міжнародними організаціями для відкриття гуманітарних коридорів для виїзду людей, для доставлення медикаментів.

"На сьогодні Херсонська область, фактично, на межі медикаментозної кризи. Ліки для лікування хронічних захворювань практично не доступні людям. Люди помирають від того, що не можуть прийняти потрібні ліки", - розповів Хлань.

За його словами, окупанти заблокували в'їзд на окуповану територію для представників міжнародних організацій, зокрема, і дя Червоного Хреста.

"На сьогодні окупована Херсонщина живе завдяки волонтерам і тільки завдяки їм доставляються ліки, є волонтерські центри, які телефонують хронічно хворим людям, складають списки необхідних ліків, доправляють їх до окупованих районів. На зворотньому шляху вивозять тих громадян, які не можуть заплатити за виїзд", - уточнив він і додав, що нині ціна на виїзд з окупованих територій через Василівку у перевізників зросла від 5 тис. грн. до 7-9 тис. грн.

Нагадаємо, у Херсонській ОВА заявили, що окупанти хочуть "купити" голоси людей перед псевдореферендумом.

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