"Люди попадали, хто куди": очевидиця про удар балістикою по Ізюму

Валентина Жальпіс розповіла, що вибух стався просто в неї на очах.

Мешканка селища Борова Валентина Жальпіс приїхала з невісткою, її сестрою та водієм до паспортного столу в Ізюмі. Коли вони перебували поруч з адмінбудівлею, Росія завдала удару.

Про це пише "Суспільне".

"Я сиділа в машині, водій вийшов покурити, а моя дитина (невістка — ред.) пішла до паспортного столу — тільки дійшла і стався вибух. Я це бачила. Хто попадав, хто куди. Я була в цій машині, говорила по телефону. Ми в паспортний стіл доньку привезли міняти паспорт. Мене не зачепило, водія нашого вбило", — говорить жінка.

Валентина зазначила, що вибух стався просто в неї на очах.

"На моїх очах це вибухнуло. Все було у чорному диму, потім пішов вогонь. Як тільки все осіло, я вискочила до водія, він відкрив очі, але був сильно поранений і помер. Доньку не знайшли, поліція шукає, прошу, щоб обох дівчат знайшли", – каже жінка.

За уточненими даними, до 38 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Ізюму. Серед них троє дітей. П'ятеро людей загинуло.

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