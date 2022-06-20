Люди повертаються, але бояться наступу ЗСУ: як живе чотири місяці окупований Мелітополь (відео)

Люди повертаються, але бояться наступу ЗСУ: як живе чотири місяці окупований Мелітополь (відео)

До Мелітополя повертаються місцеві мешканці. Там працює російський банк, вчителям видають зарплату в рублях, а підприємці постачають продукцію на окуповану Херсонщину.

Місто Мелітополь у Запорізький області Росія окупувала майже чотири місяці тому - 26 лютого. Зараз туди поступово повертаються люди, які через війну виїхали на захід України чи за кордон. Місто "оживає".

Про це розповів місцевий мешканець на своєму YouTube-каналі.

Однак, за словами чоловіка, багато переселенців чекають, що Збройні сили України підуть у наступ, щоб визволяти місто, тому поки бояться повертатися.

Скріншот із відео/"Планета Турбин" у YouTube

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Він показав на відео, що в Мелітополі стало багато людей та машин, працюють школи та деякі підприємства. Наприклад, місцевий м'ясокомбінат виробляє та постачає продукцію до окупованої Херсонщини. Вчителям у школах зарплату видають в рублях. А в будівлі українського "Ощадбанку" росіяни відкрили "Южноосетинский банк". Він працює вже два місяці та обслуговує тільки підприємців.

По всьому місту окупанти розвісили російські прапори та станом на 17 червня досі не зняли привітання із 9 травня зі стовпів.

Скріншот із відео/"Планета Турбин" у YouTube

Місцевий мешканець додав, що в Мелітополі залишається проблема зі зв'язком. Адже українського просто немає, а за російськими сім-картами стоять величезні черги.

Нагадаємо, через війну Росії проти України в Кирилівці цього року немає туристів. Селище окуповано, бази відпочинку не працюють. Там немає зв'язку.

Скріншот із відео/"Планета Турбин" у YouTube

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