Люди повертаються до міста та відбудовують зруйновані оселі: як Малин відновлюються від бомбардувань РФ

Місцями у місті зруйновані цілі вулиці.

Крамнички, аптеки і навіть центральний ринок запрацювали в Малині на Житомирщині. Містечко потроху відновлюється після бомбардувань російською авіацією. Тут знищені цілі вулиці. Люди подекуди вертаються до своїх зруйнованих осель, самотужки намагаються трохи привести до ладу помешкання і розібрати завали.

Як місто оговтується від ворожих бомб, розповіли у сюжеті ТСН.

В одному з будинків мешкало шестеро осіб. Велика і дружня родина: батьки і четверо дітей. Одна авіаційна бомба росіян забрала життя усіх. На місці колись затишного будинку тепер вирва і гора цегли, від паркана лишився один гіпсовий лев. Довкола розкидані дитячі речі і книжки.

На цій вулиці у Малині розбиті усі помешкання. Російська авіація просто скидала бомби на цивільну інфраструктуру.

Крамнички, аптеки і центральний ринок запрацювали в Малині на Житомирщині

Коли бомба вибухнула на сусідньому дворі, то місцева мешканка пані Тетяна лежала на ліжку. На голову посипалось скло і штукатурка. Дім просів від вибухової хвилі, але вистояв.

Її чоловік Олексій Петрович латає дім з того що під рукою: грошей не має, будівельних матеріалів катма. Чоловік з дружіною на пенсії. Ніхто з міських урядників на зруйнованій вулиці не був.

Інший 60-річний чоловік не врятував будинок, але врятував свої квіти. Тепер у пустій і розбитій сільській хаті живуть і квітнуть квіти війни. Пан Олексій 35 років вирощує тюльпани. Насіння привозять з Європи. Квіти готував для продажу ще на 8 березня.

Оберемок живих квітів стоїть на центральній площі міста, куди прилетіла перша ракета. Стрілки міського годинника завмерли і почорніли від вогню. Уламками і вибуховою хвилею побило будівлі у всьому центрі.

Храм Української церкви прийняв на себе перший удар: постраждав але витримав. “Русский мир не пощадив навіть свою церкву у Малині. Вона стояла поруч з українською. Від прямого влучання російської ракети згоріла. Тільки но у районі стало безпечніше, - додому поїхли люди і відкрилися магазинчики. Малин повертається до житя після бомбардувань.

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