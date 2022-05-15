Люди повертаються не лише до Харкова: Маляр пояснила, чому українці під час війни їдуть додому

Це пов'язано не лише з оптимістичним настроєм.
Попри війну, що триває в Україні, та щогодинну загрозу ракетних обстрілів, люди повертаються не лише до Харкова, але й до інших міст.
Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За її словами, таке рішення українці ухвалюють з різних причин.
"Тут треба розуміти, що в людей закінчуються гроші. Десь проживати просто так, не працюючи, платити за житло, харчуваватись, це потрібно розуміти. Тобто це пов'язано не лише з оптимізмом. Річ у тому, що загроза ракетних обстрілів на всій території України існує, тому що триває війна і війна в гарячій фазі. Але люди повертаються, тому що, швидше за все, складна ситуація і вони змушені повертатися саме з фінансових міркувань", - пояснила Маляр.
Вона додала, що ті, хто може залишатися і залишати своїх дітей на утриманні чи десь за кордоном, чинять саме так.
"В цьому випадку можна сказати лише одне: якщо ви повертаєтеся, то ставтеся, будь ласка, серйозно до всіх заходів безпеки і якщо лунають сирени, то вживайте цих заходів безпеки і спускайтеся в безпечні місця", - додала вона.
Раніше повідомлялося, що у Харкові найближчим часом відновить роботу метро.
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