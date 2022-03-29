"Люди повинні чекати на хімічну атаку РФ": Зеленський розкритикував за затягування санкцій проти Росії

"Люди повинні чекати на хімічну атаку РФ": Зеленський розкритикував за затягування санкцій проти Росії

Президент наголосив, що для України, яка - у стані війни, розв'язаної РФ, є важливо, щоб санкційні пакети були дієвими й достатньо серйозними.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів проти Росії, які дозволяють керівництву РФ обходити обмеження.

Про це голова держави повідомив у новому відеозверненні у ніч проти 29 березня.

"Україна не може погодитись і не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією деяких суб'єктів щодо Росії. Не повинно бути жодних "підвішених" санкційних пакетів – мовляв, якщо російські війська зроблять щось, то тоді буде якась відповідь...", - сказав голова держави.

Також Зеленський відреагував на заяви про ймовірне застосування хімічної зброї РФ проти населення України. Очільник України розкритикував, що країни затягують санкційний пакет проти Росії.

"Ми вже пройшли цю історію в минулому році, коли ми говорили, що потрібні потужні превентивні санкції проти Росії, щоб не було вторгнення. Превентивний пакет не зробили. Повномасштабна війна почалася. Зараз багато натяків і попереджень про те, що нібито посилення санкцій, наприклад у вигляді ембарго на постачання російської нафти у Європу, буде у разі, якщо Росія застосує хімічну зброю. Просто немає слів.

Лише вдумайтеся, до чого це все дійшло. Чекати на хімічну зброю... Ми, живі люди, повинні чекати… А хіба все, що російські військові роблять до цього і вже зробили, не заслуговує на нафтове ембарго? Фосфорні бомби не заслуговують? Обстріляне хімічне виробництво чи обстріляна атомна станція не заслуговують?", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що для України, яка - у стані війни, розв'язаної РФ, є важливо, щоб санкційні пакети були дієвими й достатньо серйозними, щоб зупинити Росію.

"Якщо ж санкційні пакети слабкі або працюють недостатньо, якщо їх можна обходити, то це створює в керівництва Росії небезпечну ілюзію, ніби вони можуть дозволяти собі й надалі те, що роблять зараз. А за це платять українці – своїми життями. Тисячами життів", - сказав український президент.

В цьому ж зверненні президент повідомив, що на Донбасі, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та південних регіонах України ситуація залишається напруженою через російське вторгнення.

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