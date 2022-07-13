Люди продають все, що в них залишилося, щоб вижити: яка ситуація в Маріуполі 13 липня

Росіяни перетворили окупований Маріуполь на стихійний ринок. Місцеві мешканці, які залишилися в місті, продають все, що в них залишилося, щоб вижити. Український уряд просить людей якнайшвидше евакуюватися з Маріуполя з декількох причин.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 12 липня.

Продають все, що можна, аби вижити: місцеві перетворили Маріуполь на стихійний ринок

Російські окупанти перетворили Маріуполь на місто стихійних ринків. Місцеві жителі виживають, як можуть. Вони продають все, що в них залишилося чи знайдене під руїнами. У місті майже немає роботи та відсутня гуманітарна допомога. Маріупольці торгують всім – від старого одягу, посуду та взуття до дитячих іграшок і залишків ліків.

Розробляється "План Маршала" для Маріуполя

Після деокупації Маріуполь стане символом відродження України. Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко під час конференції "Відбудова України". За попереднім оцінками, відбудова Маріуполя сягне 10 років, вартість - близько 14 млрд доларів..

"Треба вже зараз працювати над стратегією відновлення міст України, щоб після деокупації швидко та якісно приступити до відбудови. Росія зробила Маріуполь символом своєї варварської люті. Цивілізовані країни світу можуть зробити наше місто символом спільного розвитку заради майбутнього", - Вадим Бойченко.

"Не дивися нам в очі": "азовець" розповів, як окупанти боялися полонених захисників Маріуполя

Боєць полку "Азов" Дмитро Усіченко з позивним "Вишня", якого нещодавно звільнили з російського полону, один із небагатьох бійців, кому вдалося дістатися до заблокованої "Азовсталі" на гвинтокрилах. Він розповів про жахи заблокованого Маріуполя – контужені діти шукали воду, а поруч лежали трупи. "Вишня" згадує, що у полоні не "азовці" боялися окупантів, а росіяни – своїх полонених.

"Медички казали: "Не дивися нам в очі". Я кажу: "Чого це?" "Будь ласка, не дивися мені в очі, дивись в низ кудись". Вони боялися "Азов", – зазначає захисник Маріуполя.

Нагадаємо, мешканців окупованого росіянами Маріуполя український уряд просить якнайшвидше евакуюватися з міста. Потрібно це, зокрема, тому що до зими відновлення інфраструктури не буде. У домівках не буде газо- та теплопостачання.

Місто-могила: у Маріуполі поховали щонайменше 20 тисяч загиблих людей

Читайте також: