Люди Путіна поїхали на Захід: Арестович повідомив, про що вони домовляються

Нині спостерігається черговий заїзд емісарів на Захід. Це дуже серйозні люди – від самого Путіна.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" 15 серпня.

"Хочуть домовитись, адже програти (для Росії - ред.) зовсім не варіант… Звісно, ​​їм починають показувати червоні лінії. Запорізька АЕС. Чого раптом сьогодні розмова Генсека ООН із Шойгу (міністр оборони РФ - ред.) сталася. Шойгу дуже довго уникав цієї розмови, а сьогодні вона трапилась. А там же знову Оленівку обговорювали й інші неприємні речі. Другий момент. Референдум раптом зарухався – вони (люди Путіна - ред.) створюють люфт для переговорного процесу. Щоб домовитися. Мовляв, не так він нам і потрібен, цей референдум", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента зробив різку заяву про можливість домовитися з РФ. Арестович вважає, що Росія хоче примусити Україну до мирного плану для перепочинку перед черговим наступом. І додав: "Коли з РФ лунають голоси про мирні переговори, це означає, що вони мають великі проблеми на фронті".

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

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