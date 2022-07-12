Люди розбирають завали і прибирають місто за їжу та пляшку води: яка ситуація в Маріуполі 12 липня

В окупованому Росією Маріуполі місцеві мешканці розбирають завали зруйнованих будинків та прибирають вулиці за їжу. За важку працю окупанти розраховуються тарілкою каші та пляшкою води. Після першої зливи місто затопило, воно перетворилося на Венецію. Автівки буквально потопали у воді.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 11 липня.

Мешканців окупованого Маріуполя закликають якнайшвидше евакуюватися з міста

Мешканців окупованого росіянами Маріуполя український уряд просить якнайшвидше евакуюватися з міста. Потрібно це, зокрема, тому, що до зими відновлення інфраструктури не буде. У домівках не буде газо- та теплопостачання. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, відновлення інфраструктури міста до зими неможливе. Частина районів матиме воду та електроенергію, але погану. Андрющенко каже, що сама окупаційна влада починає потроху визнавати проблему.

Окупований Маріуполь затопило після зливи

В окупованому Маріуполі під час зливи затопило вулиці міста. Автівки буквально потопали у воді. Перша злива перетворила місто на Венецію. Дощовою водою забило каналізаційні стоки та зливні ями.

“Озера. Річки. Якщо така погода протримається кілька днів, то через затоплюваність вулиць будинки, що найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати через вимиття фундаментів. Що зараз відбувається в будинках та квартирах, де пошкоджено дах - а таких абсолютна більшість - важко уявити", - розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Працюють за тарілку каші і пляшку води: чим окупанти розраховуються з маріупольцями за роботу

У Маріуполі люди продовжують працювати на розбиранні завалів та прибиранні вулиць. За важку працю на спеці російські окупанти розраховуються з маріупольцями тарілкою каші та пляшкою води.

"Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каши та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спеці", - зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Не дивися нам в очі": "азовець" розповів, як окупанти боялися полонених захисників Маріуполя

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Боєць полку "Азов" Дмитро Усіченко з позивним "Вишня", якого нещодавно звільнили з російського полону, один із небагатьох бійців, кому вдалося дістатися до заблокованої "Азовсталі" на гвинтокрилах. Він розповів про жахи заблокованого Маріуполя – контужені діти шукали воду, а поруч лежали трупи. "Вишня" згадує, що у полоні не "азовці" боялися окупантів, а росіяни – своїх полонених.

"Медички казали: "Не дивися нам в очі". Я кажу: "Чого це?" "Будь ласка, не дивися мені в очі, дивись в низ кудись". Вони боялися "Азов", – зазначає захисник Маріуполя.

Нагадаємо, шахрай із Переяслава, що на Київщині, під виглядом евакуаційних перевезень з окупованих Росією територій, зокрема Маріуполя, влаштував "бізнес" і заволодів чужими коштами.

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