Люди співали гімн України: чим закінчився мітинг проти окупантів в Енергодарі

Люди співали гімн України: чим закінчився мітинг проти окупантів в Енергодарі

Російські загарбники обстріляли людей та закидали гранатами.

Сьогодні зранку мешканці тимчасово окупованого Енергодара зібрались на мирний мітинг. Коли його учасники почали розходитись, їх оточили російські окупанти. Під’їхали "автозаки", до яких окупанти почали заштовхувати учасників акції. Також пролунала серія вибухів та було чутно автоматні черги. Проте якого типу були гранати, наразі невідомо.

Пізніше з'явилися відео від місцевих жителів про військові злочини окупантів на площі.

"Сьогодні вранці жителі міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли. За цим спостерігали окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, в які загарбники почали пакувати місцевих. Через кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів і масованих обстрілів. Злякані енергодарці почали бігти в різні боки. Спрацювали сирени автомобілів навіть на віддалених від місця вибуху вулицях", – розповідають очевидці.

У місті почали глушити зв'язок, зник провідний Інтернет і стали неможливими телефонні дзвінки.

Наразі відомо про 4 постраждалих. Місцеві медики намагаються врятувати їм життя та здоров’я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур.

Нагадаємо, Енергодар тимчасово окупований російськими загарбниками вже понад місяць – від 1 березня 2022 року. Там депутат-колаборант від партії "Опозиційна платформа – “За життя" Андрій Шевчик створив "народну раду". Шевчик вирішив співпрацювати з російськими окупантами.

Раніше стало відомо, що в Енергодарі на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримувати місцевих жителів, яких підозрюють в організації проукраїнських акцій та ніби-то підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники ФСБ РФ допитують утримуваних, застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску.

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