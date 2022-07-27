"Люди в халатах у дорозі": Подоляк прокоментував заклик Константинова розширити війну на Миколаїв та Одесу

Радник голови Офісу президента України Михайло подоляк відреагував на заяву самопроголошеного "голови парламенту" окупованого Криму Володимира Константинова, в якій той закликав Москву розширити "географію спецоперації" на Миколаїв та Одесу.

Так, Подоляк оцінив ці слова колаборанта як втрату зв'язку з реальністю та відмову від контакту із зовнішнім світом.

Про це радник голови ОП написав у Мережі 27 липня.

"Потрібно називати речі своїми іменами. Поки що ще не спійманий і не засуджений колаборант Константинов, який іменує себе в кримінальній ієрархії "головою парламенту" окупованого Криму, на жах російського контингенту, який шукає шляхи відступу з Херсона, закликає Москву розширити "географію спецоперації" на Миколаїв та Одесу", – йдеться в заяві Подоляка.

Він зауважив, що таким чином Константинов відкрито закликає зруйнувати, стерти з землі кілька великих українських міст. У такий спосіб колаборант "добровільно фіксує власний намір скоєння кримінального правопорушення з особливим цинізмом у складі групи".

Радник керівника ОП також анонсував ознайомлення Константинова з сотнями томів кримінального провадження за статтею "державна зрада".

"В наявності повна втрата зв'язку з реальністю, відмова від контакту із зовнішнім світом і безпробудне занурення в інформаційний міхур Z-пропаганди. Лікуватимемо, приводитимемо до тями і повертатимемо до життя шляхом тривалого ознайомлення з сотнями томів особистого кримінального провадження за статтею "державна зрада", закликів до масових вбивств і відкритим, публічним довгоочікуваним судом. Люди в халатах та мантіях у дорозі", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, українські військові вже готуються до контрнаступу в Миколаївській області та ефективно проводять вогневе ураження.

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