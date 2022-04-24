Люди непритомніли від жаху: сусіди загиблих в Одесі розповіли про пережите під час обстрілів

Люди непритомніли від жаху: сусіди загиблих в Одесі розповіли про пережите під час обстрілів

Одесу ворог атакував крилатими ракетами, одна з яких потрапила в житловий будинок, ще одна впала на міському цвинтарі і зруйнувала могили померлих на тисячі квадратних метрів.

Свист ракет та потужні вибухи, від яких здригнулася земля - серед білого дня рашисти вдарили по житлових будинках одеситів. Важка ракета влучила в 16-поверхівку і вибухнула всередині. Димом затягнуло усі поверхи, люди почали вибігати вцілілими сходами на вулицю, йдеться в сюжеті ТСН.

«Вся квартира в диму, там знаєте був такий запах чадного газу та пилу. Ми коли спускалися, сходи були в крові, люди сиділи в крові, виносили їх на ношах», - розповідають мешканці.

«Усередині все в диму, у мене син був там усередині, він зараз у лікарні, зашивають йому руку, скло виймають. Він у трусах просто вибіг, не знаю як йому вдалося», - розповідає жінка.

Епіцентром вибуху ракети стала квартира, в якій перебувала жінка зі своєю матір'ю та тримісячною донькою. Батько дитини саме пішов на базар купити пасок на Великдень, коли повернувся і побачив, що уся родина загинула , знепритомнів розповідають сусіди, які вціліли дивом.

«Я двері не міг відчинити, бо там все завалилося, каміння, все. Сусід кричить: "Звільніть мене, я з третього опинився на другому поверсі", ну, перекриття мабуть звалилося і він упав на другий поверх», - розповідає сусід.

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Осколки ракети розлетілися і побили автівки на сусідній стоянці. Одна з них загорілася, в салоні загинув водій. Пожежники оперативно загасили пожежу в будинку і вивели на вулицю майже сотню мешканців. Двох врятували з-під завалів. Лише в перші години після вибуху до лікарень забрали 18 мешканців. Рятувальна операція та розбір конструкцій триває.

Рашисти цілеспрямовано вбивають мирних жителів і ціляться навіть у мертвих. Одна з ракет впала на міський цвинтар та пошкодила надгробки на тисячі квадратних метрів площі. «Хочу наголосити, що єдина мета цієї атаки це терор мирного населення Одещини і Росія - є нічим іншим, як державою-терористом. Для нелюдей давно вже немає нічого святого і цей удар в черговий раз показав їхнє справжнє обличчя», - каже голова ОВА Максим Марченко.

«Це нелюди. Їх треба до стінки і стріляти, починаючи з Путіна та всієї цієї бандою, це банда натуральна. Цей будинок ми збудували, люди жили тихо, спокійно, готувалися до Великодня, до свята готувалися і це ти нам «подарував», Путін», - обурюється місцевий мешканець.

Військові експерти стверджують, ракетний удар був здійснений за допомогою стратегічної авіації з каспійського регіону. По Одесі випустили крилаті ракети ще радянського зразка. Після цього традиційно заявили, що стріляли високоточними ракетами по військових об’єктах.

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