Люди відмовляються евакуюватися з "Азоту": голова області розповів про ситуацію на заводі

Люди відмовляються евакуюватися з "Азоту": голова області розповів про ситуацію на заводі

На сьогодні в укриттях сєвєродонецького заводу "Азот" перебувають 568 цивільних, із них 38 – діти. Їм багато разів пропонували евакуюватися, проте люди відмовляються залишати укриття.

У ситуації, що склалася, завод "Азот" не можна порівнювати з комбінатом "Азовсталь".

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 18 червня.

"З ними постійно є зв'язок. Їм пропонували багато разів виїхати, евакуюватися – вони не хочуть. Я за три з половиною місяці багато можу вже розповідати різних історій з евакуаціями і тому про всяк випадок ми попросили наших гвардійців, щоб вони просто поспілкувалися під відео з цими людьми, що вони відмовляються виїжджати з укриттів. І дійсно в нас є багато відеоматеріалу, де людям пропонується виїжджати, але вони не хочуть", – запевнив голова області.

"Там перебувають 568 людей, із них 38 – діти. Люди перебувають в укриттях, там їх декілька. Це не можна порівнювати з "Азовсталлю", тому що це не місто підземне під підприємством, а це декілька сховищ, які відокремлені, між собою ніяк не пов'язані. І от різна кількість людей перебуває в різних укриттях", – пояснив Гайдай.

Він також повідомив, що попри зруйновані мости, шляхи евакуації з Луганської області на сьогодні існують.

"Шляхи евакуації є. Я, звісно, не буду казати, які саме, не буду акцентувати увагу, але шляхи як евакуації, так і доставки туди всього необхідного є", – сказав голова ОВА.

Нагадаємо, 17 червня Гайдай заявляв, що евакуація з "Азоту" неможлива через постійні обстріли з боку окупантів і вихід з заводу можливий тільки за умови повного припинення вогню.

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