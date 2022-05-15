"Люди вигоріли, живуть у режимі очікування": мер Херсона розповів, як окупанти повернули місто у 90-ті 

Містянам тимчасово окупованого Херсона потрібні сигнали, що їх не забули, що місто обов’язково звільнять.

У місті люди не розуміють, що з ними буде далі, але сподіваються на звільнення від загарбників.

Про це в інтерв’ю "Суспільне" заявив мер Херсона Ігор Колихаєв.

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“Щодня об'їжджаю комунальні підприємства, спілкуюсь з мешканцями. Ми повернулися у 90-ті: у людей немає роботи, вони дійсно шукають заробіток. У всіх одне запитання “Що буде далі?”, тому що психологічний стан важкий. Люди вигоріли, живуть у режимі очікування. Не можуть евакуюватись, бо немає “зелених” коридорів, а коли намагаються виїхати самотужки, то по п’ять діб перетинають блокпости. Багатьох не пропускають”, - сказав він.

Він також розповів, які настрої у містян наразі.

“У країні є окуповані території, деокуповані, передова та глибокий тил. Я не кажу, що десь легше, а десь — важче, але психологічно дуже складно там, де тебе оточує ФСБ та Росгвардія, і ти не розумієш, що буде завтра. Це ніби до вас додому прийшли люди, яких ви не запрошували, і кажуть “Нам подобається, ми хочемо тут залишитись”, а ти не можеш їх вигнати, бо вони зі зброєю. Якщо очікування перейде у розчарування, нам буде важко зберегти людей, які залишились. У жодному разі не ділити на тих, хто залишився в окупації та тих, хто виїхав. Бо, коли люди виїжджають, їм ставлять одне й те саме запитання “А чого ви тут залишалися, а чого ви чекали?” Таке враження, що нас почали ділити. І коли ставлять такі запитання, то стає простіше рухатися у сторону Криму, а звідти — до Туреччини чи Грузії”, - додав Колихаєв.

Нагадаємо, 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно, а понад 40% населення вже виїхали з міста.

У Херсонській області окупанти викрадають і катують людей

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