Люди виходили з укриттів, вперше за два тижні, обіймались і плакали - мер Тростянця про звільнення міста

Люди виходили з укриттів, вперше за два тижні, обіймались і плакали - мер Тростянця про звільнення міста

Окупанти нищили місто, а вціліли будинки залишили замінованими.

Російська армія зайняла 20 тисячний населений пункт Тростянець першого березня. Варвари знесли ворота у Круглий двір, розбили картинну галерею, розбомбили залізничний вокзал, тероризували місцевих протягом місяця, використовуючи їх як живий щит для захисту військової техніки. Але нині - окупантів вигнали з міста.

Мер Тростянця Юрій Бова знайшов єдину точку у місті, де ловить мобільний зв'язок і розповів ТСН про ситуацію.

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«Знаєте, схоже це на якесь нашестя, яке пройшло Тростянцем. Картина нагадує 45 рік, коли люди плакали у День перемоги, сльози ці знаєте з гіркотою на очах, тому що частина міста взагалі зруйнована, залізнична станція, наш вокзал, магазини, вся площа, багато об’єктів інфраструктури, все взагалі знищено просто. Зараз ми разом з військовими перевіряємо усі громадські будівлі, бо є багато будівель, які заміновані, розтяжки стоять. І наше завдання убезпечити життя і здоров’я всіх людей, які будуть входити в ці будівлі», - розповідає мер.

Він додає, що люди були 30 днів без їжі, без можливості завозити їжу, бо окупанти не давали таку можливість організувати підвіз допомоги. «І тому люди зараз на межі такої кризи фактично. Бо багато людей, які похилого віку, пенсіонери, як і не пересуваються, останні десять днів фактично на воді. Максимально зараз намагаємось роздавати продукти харчування», - розповів він про ситуацію в місті.

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Мер зазначає, що зараз будь-яка допомога буде корисною, бо в місті залишилось майже 10 тисяч населення. «Ми вчора бачили людей, які вперше вийшли за ці останні два тижня, вони вийшли вчора на вулиці і почали один одного обіймати. Знаєте.,сльози у людей на очах, тому що люди не вірили уже взагалі… місяць були в окупації і в терорі в оцьому», - додає він.

«В місті було дуже багато військової техніки і в останній день сотні одиниць виходили з Тростянця позавчора, покидаючи Тростянець. Місто другий день як звільнене», - підсумовує мер.

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