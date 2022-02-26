"Люди виходять і захищають свої будівлі": Подоляк розповів про прорахунки російського генштабу

Війська РФ вже воюють із цивільним населенням.

Ситуація в Україні повністю контрольована, попри те, що російські війська сунуть із усіх напрямків. Ніхто із керівництва областей, міст, які потрапляють під обстріли, не покинули свої місця.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він додав, що війська РФ вже воюють із цивільним населенням, бо плани на швидке захоплення в них не вийшло. Росіяни використали всі свої ресурси, тому вони намагаються зараз усіма способами захопити Київ, знищити вище керівництво, щоб "все посипалося". Але нацпол, тероборони спрацювали дуже і дуже професійно в місті. В місті самому ефективно працюють тероборони. З'ясувалось, що люди виходять і захищають свої будівлі. Це все те чого не чекали аналітики російського генштабу. Нацполк достатньо чітко розуміє, хто є хто. І всі ці ДРГ і зараз всі зафіксовані і частково знищенні Так є бої, але ситуація на 100% контрольована", - заявив він.

Станом на сьогодні вже 3,5 тисячі загиблих росіян, майже 200 людей в полоні. Але в Росії досі вважають, що країна веде війну лише локально на Донбасі.

Він також зазначив, що перемовини будуть, бо війна завжди закінчується переговорним процесом. Але Україна буде диктувати позиції в цей час.

Подоляк зазначив, що далі буде спроба нанести максимальної шкоди цивільній інфраструктурі.