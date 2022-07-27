Люди вимушені жити просто неба і пити воду з річок: яка ситуація в Маріуполі 27 липня

Російські окупанти не припиняють "покращувати життя" в захопленому Маріуполі. Місто загарбники хочуть перейменувати у Жданов. Росіяни завершили видавання гумдопомоги і набирають "питну" воду в річках. Місцеві мешканці вимушені облаштовувати житло просто неба.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 26 липня.

У Маріуполі мешканці знесеного будинку облаштовують житло просто неба

У Маріуполі перші мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба. Зауважимо, що ще на початку червня російські окупанти почали зносити зруйновані будинки в Маріуполі, не розбираючи завалів.

"Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім під відкритим небом. Мабуть саме так гауляйтери уявляють собі маневренный жилой фонд. А якщо чесно – тут не вистачає слів. Двадцать перше сторіччя. Центр Європи. Люди змушені облаштовувати побут на вулиці просто неба. Лють. Просто Лють", – написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти хочуть перейменувати Маріуполь у Жданов

Російські окупанти не припиняють "покращувати життя" в захопленому Маріуполі. Росіяни збираються перейменувати тимчасово підконтрольне їм місто. Маріуполь хочуть перейменувати на честь одного зі сталінських злочинців Андрія Жданова, який брав участь у репресіях. Про ідею перейменування обмовився один з тих, хто обіймає "керівну посаду".

У Маріуполі росіяни завершили видавання гумдопомоги і набирають "питну" воду в річках

В окупованому Маріуполі росіяни оголосили про завершення видавання гуманітарної допомоги у режимі живої черги. Крім того, місцевим мешканцям вони надають "питну" воду, яку набирають в річках. Крім того, для часткового розселення містян в Приморському районі окупанти будують бетонні бараки.

"Путінки йдуть на зміну Хрущовкам", - прокоментував радник мера Петро Андрющенко.

"Абсурд "руского міра": у Маріуполі окупанти оголосили вступну кампанію на навчання без вчителів

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В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни оголосили вступну кампанію на навчання, утім навчати дітей нема кому. Тому паралельно з дітьми загарбники шукають і педагогів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі днями помітили колону дітей у формі путінської армії неповнолітніх - так званої "Юнармії". Кількадесят підлітків маршували зруйнованим містом, наспівуючи радянську пісню. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляють: так діти колаборантів вислужуються за своїх батьків. І стають жертвами режиму.

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