Люди виштовхують окупантів у поле: мер Бучі розповів, як місцеві захищають місто від росіян

Люди виштовхують окупантів у поле: мер Бучі розповів, як місцеві захищають місто від росіян

Російських загарбників витісняють за межі Бучі.

Мер Бучі Анатолій Федорук в ефірі телемарафону розповів про обстановку у місті. Він зазначив, що в Бучі тривають вуличні бої і наші захисники витісняють російських окупантів за межі міста.

"Буча - українське місто. Тривають бої на підступах до міста, точаться вуличні бої, наші буквально виштовхують росіян за межі міста в чисте поле. Бої продовжуються між Бучею та Ворзелем та з боку Гостомеля", - сказав Федорук.