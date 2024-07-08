Люди витискають неможливе із наявного озброєння: Ігнат пояснив, чому дедалі важче знищувати ворожі ракети

Під час удару 8 липня крилаті ракети, за словами Ігната, летіли на надмалих висотах.

Із урахуванням нічної атаки, а також ракетних ударів по Києву і дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня, російські терористи випустили по містах України 44 ракети різних типів. 33 вдалося збити протиповітряній обороні. Проте ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу – крилаті та балістичні ракети. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками.

Про це сказав колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат на своїй Facebook-сторінці.

"Жах, біль і ненависть… Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Покровськ. На жаль, ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу – крилаті та балістичні ракети. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками", – сказав він.

Під час удару 8 липня крилаті ракети, за словами Ігната, летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що теж може призвести до жахливих наслідків на землі.

"Тож не ігноруйте тривогу, особливо, коли точно відомо про рух ракет чи дронів у вашому напрямку. Бережіть себе та своїх рідних! Помстимося", – сказав Ігнат.

Також колишній речник Повітряних сил зазначив, що "люди на місцях інколи витискають неможливе із наявного озброєння і техніки, аби збити якомога більше російських ракет і дронів".

"Тим часом в соцмережах Мар’яни Бе усе без змін (скріншот з її ТЛГ)... Гидота", – відповів колишній речник Повітряних сил на коментар народної депутатки Мар’яни Безуглої і звинувачення командування Повітряних сил у начебто брехні щодо атаки на "Охматдит".

Скриншот: Юрій Ігнат

Тим часом кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 82 осіб, про що надвечір 8 липня повідомив голова КМДА Попко.

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