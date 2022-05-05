Люди вмирають від гнійних ран: медик розповів про ситуацію на "Азовсталі" та звернувся до Ердогана

Військовий медик, який лікує захисників Маріуполя, записав термінове звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Лікар, який нещодавно довів до сліз українців фото закривавлених рук, попросив врятувати військовослужбовців на "Азовсталі" та розповів про ситуацію з пораненими. Відео чоловік розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, він розповів, що щодня на території "Азовсталі" помирають люди. Хтось від ворожих куль, хтось від голоду, а хтось від гнійних ран через нестачу антибіотиків.

"У нас немає часу, і я не знаю, чи є у нас завтра. Я кримський татарин, нащадок Гіреїв, мусульманин. До вторгнення здобув медичну освіту, зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". До війни я ніколи не бачив смерті, працював на швидкій допомозі, завжди допомагав людям. Але тут мені боляче дивитися, коли люди помирають на руках просто через брак антибіотиків у 2022 році. Нас постійно обстрілюють з повітря, моря та землі. Благаю вас провести процедуру виведення всіх людей, у тому числі військових, з території "Азовсталі". Зупиніть цей жах", – звернувся лікар.

Чоловік наголосив що Ердоган має достатньо впливу для того, щоб врятувати мешканців та захисників Маріуполя.

"Всього за 263 кілометри від вас, через море, знищують людей, які лише захищають свою землю, жінок і дітей. Ми ні на кого не нападали. Ви самі знаєте на прикладі історії, як це, коли твою землю хочуть забрати, людей вбити. Туреччина та Україна завжди підтримували одна одну. Ви і ваша країна завжди мали велику політичну вагу в нашому регіоні. Ми не знаємо вже до кого звертатись, тому звертаюся до вас. Я вірю щиро, що Всевишній не залишить наших добрих справ і ви допоможете нам. Вірю, що зарахується кожному, хто братиме участь у цьому", — звернувся він.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Українські воїни під щільним вогнем противника тримають оборону.

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