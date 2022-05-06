Люди вмирають від куль, голоду та гнійних ран: яка ситуація в Маріуполі 6 травня

Люди вмирають від куль, голоду та гнійних ран: яка ситуація в Маріуполі 6 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 5 травня.

"Люди помирають від гнійних ран": медик розповів про ситуацію на "Азовсталі"

Лікар, який лікує захисників Маріуполя, попросив врятувати військовослужбовців на "Азовсталі" та розповів про ситуацію з пораненими. Відео чоловік розмістив на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, він розповів, що щодня на території "Азовсталі" помирають люди. Хтось від ворожих куль, хтось від голоду, а хтось від гнійних ран через нестачу антибіотиків.

Арестович заявив, що Путін відкидає всі варіанти звільнення людей з "Азовсталі"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на сьогодні немає воєнних способів звільнити людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Президентові Росії Володимирові Путіну пропонували різні варіанти, зокрема обмін усіх полонених окупантів, проте він ці пропозиції відкидає.

Associated Press

Окупантів не "вибили" з "Азовсталі", йдуть тяжкі бої - заступник командира полку "Азов"

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар спростував інформацію про те, що українські військові відтіснили російських окупантів з території маріупольського заводу "Азовсталь".

Руйнування на "Азовсталі" показали на свіжих фото з супутника

Американська компанія Planet Labs PBC показала нові супутникові знімки заводу "Азовсталь" у Маріуполі, на яких зафіксовані масштаби руйнувань підприємства в результаті атак російських військ.

На знімках "Азовсталі" з супутника над заводом видно темний дим після штурму російськими військами.Ворожі авіаудари залишили чи то великі вм'ятини, чи пробили чималі діри на дахах цехів. Будівлі на території заводу майже зруйновані.

Associated Press

"Люди зі своїми проблемами почекають": в Маріуполі російські окупанти змінюють дороговказівники

В Маріуполі російські окупанти змінюють дороговказівники. Військові злочинці міняють надписи на російську мову. Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

“Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговказівники. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом в Маріуполі - Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку”, - наголосили у міськраді.

Російські окупанти прагнуть до 9 травня “добити” полк “Азов” - Арестович

Російські окупанти прагнуть до 9 травня “добити” полк “Азов” і “продати” цю інформацію пропагандистським каналам РФ як перемогу у війні. Про це повідомив радник голови Офіса президента Олексій Арестович.

“Окупанти хочуть зробити Путіну подарунок на 9 травня - “добити” полк “Азов”. Подивимось, чи вдасться їм. Зусилля вони роблять крайні - йдуть третю добу на штурм. Бої вже на території “Азовсталі”, - розповів Олексій Арестович.

Маріупольська міська рада

"Сподіваємося евакуювати мирних жителів": до "Азовсталі" вирушив новий конвой ООН

Ввечері у четвер, 5 травня, чергова евакуаційна колона ООН та Червоного Хреста вирушила до заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Евакуацію цивільних, які перебувають в підвалах завода, планують виконати вранці.

150 людей із "Азовсталі" уже отримують необхідну допомогу - Зеленський

Український президент запевнив, що тривають пошуки рішення для порятунку українських військових, які героїчно тримають оборону в Маріуполі.

“Вже понад 150 людей із "Азовсталі" і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок із рідними, з близькими, із сім’ями”, - повідомив Зеленський.

Associated Press

"Покращення" кожного дня: російські окупанти відродили у Маріуполі ДАІ

Російські окупанти повертають до тимчасово захоплених населених пунктів елементи Радянського Союзу та Російської Федерації. Не став винятком і блокадний Маріуполь Донецької області. Окупанти держави-терористки разом із колаборантами повернули до міста дорожню автоінспекцію.

Маріупольці сплять на підлозі, їдять баланду і розбирають завали: показали відео з фільтраційного табору

Російські окупанти створили фільтраційні табори, у яких утримують маріупольців: їх перетворили на справжнє гетто. Чотири тижні тому загарбники держави-терористки Росії примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. Близько двох тисяч осіб розмістили в селах Безіменне і Козацьке, що в Новоазовському районі на півдні Донеччини. Відео з середини фільтраційного табору у своєму Telegram показав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

До Маріуполя прибули посланці Путіна: відкрили у місті пам’ятник бабці з прапором комунізму

Росіяни не припиняють кричати про "покращення" життя та "відновлення" Маріуполя. Напередодні з цією метою до блокадного міста прибули перший заступник адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко та секретар генеральної ради "Единой России" Андрій Турчак. Саме вони є кураторами "інтеграції" Маріуполя до Російської Федерації. Вони відкрили пам’ятник бабці з прапором на площі Воїнів-Визволителів.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють завод "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають як українські військові, так і цивільні. Водночас окупанти фіксують свої обстріли на відео.

156 маріупольців з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя

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