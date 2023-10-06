"Люди втомлюються": Тарас Чмут висловився щодо продовження мобілізації в Україні

Головна мотивація у Збройних Силах України - бажання звільнити території, хоча серед бійців відчувається все частіше втома.

Про це під час розмови на YouTube-каналі OK TALK з президентом компанії "Київстар" Олександром Комаровим сказав директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

За словами Тараса Чмута, Україна продовжує рухатися до посилення мобілізації, що призведе до того, що велика частина українського народу пройде через бойові дії.

"Головна мотивація на фронті - бажання звільнити територію. Рухатися вперед і звільняти території. Людей не вистачає. Є велике бажання перемоги. Його поки вистачає і в суспільстві, і на фронті. Його меншає, бо людей меншає. Люди втомлюються. Це дуже сильно відчутно. В одному з інтерв'ю я сказав, що служити будуть всі. Ми продовжуємо туди рухатися. Є воля до перемоги, бажанння рухатися вперед. Але люди закінчуються фізично, фізіологічно, за станом здоров'я, за втратами сантіарними, безповоротними. Ніхто нічого з цим не зробить. Цих людей треба буде міняти", - сказав він.