Люди їхали під безперервним обстрілом: за тиждень з Маріуполя виїхало майже 40 тисяч мешканців

Виїхало вісім тисяч автомобілів.
З Маріуполя, інфраструктура якого майже знищена російськими окупантами, на приватному транспорті евакуювалось 39 426 людей.
Про це повідомили у пресслужбі міськради.
Попри те, що протягом тижня фактично режиму тиші не було, відкритим коридором "Маріуполь – Бердянськ – Запоріжжя" виїхало понад 39 тисяч маріупольців.
“Люди виривалися із блокадного Маріуполя на власному транспорті. Всього понад вісім тисяч легкових машин під безперервним обстрілом виїхали з міста”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, були організовані евакуаційні автобуси з Бердянська до Запоріжжя.
Як повідомлялося, частину мешканців Лівобережного району Маріуполя силоміць вивозять до країни-агресорки. Російської Федерації. У людей забирають український паспорт. Натомість видають папірець, який "не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі".
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