Люди з прапорами стоять вздовж траси: з'явилось ще одне відео з Херсона

Жителі Херсона кажуть, що довго чекали на ЗСУ.

У Херсоні місцеві жителі продовжують святкувати звільнення міста від російських окупантів.

Кадри того, що відбувається у місті публікують користувачі телеграм-каналів.

На одному із відео жителі Херсона стоять вздовж траси та із прапорами святкують повернення України до міста.

"Як довго ми цього чекали", - пишуть місцеві жителі.

Також жителі Херсона святкували повернення ЗСУ на центральній площі міста.

Звільнення Херсона від російських окупантів

Влітку українські військові повідомили про початок звільнення півдня України. ЗСУ знищували логістичні мережі російських окупантів, командні пункти та бази.

11 листопада українська розвідка повідомила про початок звільнення Херсона. Журналіст Костянтин Риженко повідомив, що зараз у місті немає електрики та зв'язку, оскільки це все знищили росіяни. Також у Мережі опублікували відео, як мешканці Херсона на вулиці святкують повернення до України.

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