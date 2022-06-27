"Люди залишалися в торгівельному центрі": голова Полтавської ОВА прокоментував кількість жертв від ракетного удару

"Люди залишалися в торгівельному центрі": голова Полтавської ОВА прокоментував кількість жертв від ракетного удару

Кількість жертв від влучення російської ракети в торгівельний центр в Кременчуці може бути величезною.

Ракетный удар по ТЦ окупанти завдали у той час, коли там перебували сотні людей.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“На місці працюють рятувальники, гасять пожежу - зараз це основне завдання. Треба зрозуміти, які у нас наразі жертви. Люди залишалися в торгівельному центрі і ми розуміємо, що може бути велика кількість жертв”, - наголосив Дмитро Лунін.

Він також додав, що під час влучення ракети в області лунала повітряна тревога, тож люди ховалися від ворожих атак в торгівельному центрі.

Нагадаємо, що Сологуб поки не береться прогнозувати, скільки часу ще триватиме рятувальна операція, до гасіння залучили усі наявні сили.

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