Люди запалюють буржуйки, а окупанти б'ють: Барабаш розповів про підступну тактику РФ в Авдіївці

За його словами, мешканці втомилися від постійних обстрілів і евакуюються.

З приходом похолодання жителі Авдіївки Донецької області почали опалювати свої домівки пічками-буржуйками, з яких йде дим. Так росіяни вираховують, куди бити.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері українського телеканалу.

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"Своїми безпілотниками, які літають над містом, ворог фіксує ці локації, а потім туди дуже прицільно прилітають КАБи та артилерія, суто по цих локаціях. Це говорить про те, що вибивають мирне населення", - сказав чиновник.

За його словами, мешканці втомилися від постійних обстрілів і евакуюються, навіть ті, які не дуже хотіли. Станом на ранок 15 лмстопада 1461 людина евакуювалася з міста.

"Їдуть люди є записані на евакуацію і на сьогодні й на завтра, і навіть на пару днів ще уперед дійсно люди втомились", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку Донецької області. За минулу добу ЗСУ відбили 17 атак ворога.

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