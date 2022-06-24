Люди збирають дощову воду, а пляшка питної коштує 100 гривень: яка ситуація в Маріуполі 24 червня

Люди збирають дощову воду, а пляшка питної коштує 100 гривень: яка ситуація в Маріуполі 24 червня

Наразі місцевим мешканцям окупованого Маріуполя заборонено залишати місто. Водночас там працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя".

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 23 червня.

Окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" та пропонують послуги з поховання за 10 тисяч гривень

Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто.

Окрім цього, попри відсутність будь-якого заробітку у більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води становить близько 100 гривень, кілограму свинини – 600 гривень.

У Маріуполі люди збирають дощову воду

В окупованому Маріуполі людям доводиться буквально виживати. Зараз місцеві мешканці збирають дощову воду. Лівобережний район залишається фактично відрізаний від будь-якого водопостачання. Жодних реальних заходів задля вирішення кризи не вживається.

"Пропаганда нового рівня": у Маріуполі окупанти створили так звану "юнармію ДНР"

У Маріуполі створили так званий військово-патріотичний рух "Молода гвардія – юнармія" "ДНР". Напередодні до "юнармії" окупанти прийняли перших дев’ять підлітків.

"Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, охочих виявилось небагато. Пасивний спротив у Маріуполі не меншає", - написав радник мера Петро Андрющенко.

Лікуватимуть окупантів заради більшої зарплати: до Маріуполя приїхали лікарі з депресивних регіонів РФ

До Маріупольської лікарні швидкої допомоги прибули лікарі з депресивних регіонів РФ, щоб лікувати окупантів. Їм пообіцяли зарплату, яка в декілька разів перевищує ту, що вони отримують в Росії. Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів РФ.

Окупанти в Маріуполі проводять приховану мобілізацію під виглядом "працевлаштування в охоронну фірму"

Росіяни в Маріуполі проводять приховану мобілізацію місцевих чоловіків під виглядом "працевлаштування в охоронну фірму". Окупанти розвішали такі "пропозиції роботи" по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти доведеться окопи на передовій.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти змінили тактику контролю за містом, тому що їм не вистачає особового складу. Росіяни почали будувати модульні будинки, зносять багатоповерхівки та виганяють маріупольців на вулиці.

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