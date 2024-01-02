Люди – "живий щит": в Маріуполі окупанти розмістили військову базу посеред житлових будинків – фото

В Маріуполі російські загарбники використовують тактику "живого щита", розміщуючись посеред житлової забудови.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська облаштовують свої бази просто посеред житлових будинків людей.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Чергове розміщення окупантів посеред цивільної забудови. Ціла багатоповерхівка впритул до інших цивільних споруд. Вже обнесено парканом, виставлено охорону та починається облаштування під військові потреби. Тактика "живого щита" в дії", - йдеться в повідомленні.

Житловий будинок у Маріуполі

Військова техніка посеред житлових будинків у Маріуполі

Військова база окупантів посеред житлових будинків у Маріуполі

Нагадаємо, в Маріуполі місцеві досі живуть без води, опалення та електропостачання.

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