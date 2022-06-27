Люди живуть у напівзруйнованих багатоповерхівках: яка ситуація в Маріуполі 27 червня

Люди живуть у напівзруйнованих багатоповерхівках: яка ситуація в Маріуполі 27 червня

У Маріуполі в зруйнованих багатоповерхівках досі живуть люди, без електрики та надії на переселення. Місто на межі екологічної катастрофи. Там спалахнуло сміттєзвалище, а в окупантів немає техніки, щоб ліквідувати небезпечну пожежу. Маріуполь перетворюється на зону бандитизму, процвітає мародерство та пограбування людей.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 26 червня.

У Маріуполі в зруйнованій багатоповерхівці досі живуть люди

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео зі зруйнованої квартири його будинку в одному з мікрорайонів розбомбленого окупантами міста. У напівзруйнованому будинку досі живуть люди. Тим часом росіяни по всіх пропагандистських каналах і пабліках показують, як "покращилась" життя в окупованому місті. За словами Андрющенка, в цьому домі досі живуть люди - без електрики і надії на переселення.

Через Маріуполь в західному напрямку сунуть колони ворожої техніки

У Донецькій області помітили колони ворожої техніки. Вже кілька днів поспіль вони їдуть через Маріуполь.

"Четвертий день поспіль крізь Маріуполь рухаються великі колони військової техникі в західному напрямку. В місті залишається обмежений військовий корпус здебільшого для охорони потенційних віськових об’єктів (порт, заводи, залізниця). Настрої окупантів “переможними” не назвати. Покинути вже насиджене місце біля моря заради фронту - не найкраща перспектива", - повідомив Андрющенко.

У Маріуполі спалахнуло сміттєзвалище

У Маріуполі сталася пожежа на законсервованому сміттєполігоні по вул. Флотській. Місто на межі екологічної катастрофи. Окупанти, знищивши всю техніку, не можуть ані локалізувати, ані ліквідувати пожежу. Життя та здоров’я маріупольців – під загрозою. Адже у повітря виділяються небезпечні речовини – фурани, діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. Він за рівнем впливу на організм належить до вищого класу небезпеки.

У Маріуполі процвітає бандитизм

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Тимчасово окупований Маріуполь перетворюється на зону бандитизму. У місті процвітає мародерство та пограбування людей похилого віку. Найвищий рівень формування банд – серед підлітків. Колабораційна адміністрація продовжує "кришувати" та відкривати пункти переведення грошей з безготівкової у готівкову форму, тобто гривні з банківських карток міняють на рублі.

Нагадаємо, український ведучий та шоумен Андрій Бєдняков поділився новими моторошними кадрами рідного Маріуполя, який зруйнували російські окупанти. Він показав, як росіяни роздають місцевому населенню хліб, який просто привезли у вантажівці. Також ведучий показав свою школу, де колись навчався і яку зруйнували російські війська.

Окупанти перетворили один з найдавніших університетів Маріуполя на руїни

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