"Люди зі своїми проблемами почекають": в Маріуполі російські окупанти змінюють дороговказівники

В Маріуполі російські окупанти змінюють дороговказівки.
Військові злочинці міняють надписи на російську мову.
Про це повідомили в Маріупольській міській раді.
“Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговказівники. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом в Маріуполі Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку”, - наголосили у міськраді.
Там також наголосили, що Маріуполь – був, є та буде українським містом.
“Щоб там росіяни собі не фантазували”, - підкреслили у міськвиконкомі.
Нагадаємо, що російські окупанти зняли на відео власний обстріл "Азовсталі".
Читайте також:
- "Орки, welcome to hell": артилерія знищила одразу три САУ ворога, яка обстрілювала українців
- У Запоріжжі запровадили тривалу комендантську годину
- Зеленський запросив президента Німеччини Штайнмаєра відвідати Україну