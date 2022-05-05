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"Люди зі своїми проблемами почекають": в Маріуполі російські окупанти змінюють дороговказівники

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"Люди зі своїми проблемами почекають": в Маріуполі російські окупанти змінюють дороговказівники

Маріупольська міська рада

В Маріуполі російські окупанти змінюють дороговказівки.

Військові злочинці міняють надписи на російську мову.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

“Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговказівники. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом в Маріуполі Середньовіччя.  Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку”, - наголосили у міськраді.

Там також наголосили, що Маріуполь – був, є та буде українським містом. 

“Щоб там росіяни собі не фантазували”, - підкреслили у міськвиконкомі.

Нагадаємо, що російські окупанти зняли на відео власний обстріл "Азовсталі".

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