"Людина просто зникає": де РФ утримує тисячі цивільних українців

У ВВС склали список СІЗО і виправних колоній, у яких утримуються українські громадяни в РФ і на окупованих територіях.

У колоніях та ізоляторах в РФ та на окупованих територіях утримують тисячі українців, яких ув'знювали без звинувачень, слідчих дій, судів та строку звільнення. Знайти їх фактично неможливо.

Про це йдеться в розслідуванні російської служби BBC.

"Час, місце та підстава "затримань" українців (російськими. – Ред.) військовими найчастіше ніде формально не зафіксовано, кримінальні чи адміністративні справи не порушено, розслідування не ведеться... Людина просто зникає. І навіть знайти його в цій системі, не говорячи вже про те, щоб витягнути з неї, дуже складно", – йдеться у статті.

У кращому разі Міноборони РФ визнає факт того, що такі люди перебувають на території Росії, але відмовляється допустити до них адвокатів та родичів "до закінчення заходів з перевірки".

Як тільки ЗСУ проводить контрнаступальні операції, окупанти затримують там цивільних українців "за протидію спеціальній воєнній операції", каже Анастасія Пантелєєва, аналітик російської "Медійної ініціативи за права людини".

"Людину можуть заарештувати за те, що у неї вікна в будинку виходять на потенційно важливу для російських військових ділянку. І якщо його обстрілюють, то у коригуванні вогню звинувачують того, хто живе поряд", – каже Пантелєєва.

Наприклад, у листопаді 2023 року, після того, як ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра, стало відомо про нові викрадення українців на окупованому лівобережжі Херсонщини.

Погрози і катування

BBC розповідає кілька історій громадян України, захоплених у російський полон.

"Якось сказали підняти ноги з п'ятами нагору. Я відмовився. Мені приставили автомат до геніталій та дали вибір. Я, звісно, вибрав ноги. Вони взяли дві гумові палиці та били дуже довго ними по п'ятах. Якщо я опускав ноги, змушували їх знову піднімати. Якщо вони опускалися, били по голові та спині", – розповів 29-річний Антон Ломакін з Херсона, який сам пройшов через полон.

Скільки цивільних українців у полоні РФ

У розслідуванні склали список СІЗО і виправних колоній, у яких утримуються українські громадяни – 34 заклади на території 17 регіонів РФ та два СІЗО в окупованому Сімферополі.

Також їх утримують у в’язницях так званих "ДНР", "ЛНР" та на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

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За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на листопад 2023 року, у російському полоні перебувають 4337 українців. З них 3574 особи — це військові, 763 особи — цивільні.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що в рамках усіх обмінів полоненими, додому повернулися понад 140 цивільних українців. За його словами, людей, що пропали безвісти на окупованих територіях, може бути 25 тис.

Раніше країнський захисник, кікбоксер із Чернігова 30-річний Олексій Ануля, який пробув у російському полон і 9 місяців, розповів про пережиті знущання і катування. Зокрема, чоловік їв хробаків та живого пацюка, його у полоні ледь не зґвалтували.

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