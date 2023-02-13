"Людина влади": у Польщі пояснили, яку функцію патріарх Кирило виконує для режиму Путіна

РПЦ є частиною російського режиму і РФ може використати церкву на міжнародному рівні для легітимації війни проти України.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, РПЦ роками відіграє важливу роль у системі влади та російській пропаганді.

"Слід очікувати, що православна церква може бути використана на міжнародному рівні для легітимації війни, а також для поляризації та радикалізації західних громад, у яких діє церква. Це типовий modus operandi (метод дії), який використовується для гібридних атак проти західних країн", - пояснив він.

Жарин вказав, що предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв) довгі роки був функціонером російського режиму, він також активно брав участь у виправданні та легітимізації повномасштабної війни проти України й навіть закликав людей вступати в армію та вести бойові дії.

Польський представник вказав, що патріарх РПЦ є "людиною влади з дуже важливою функцією для режиму", а його дії - це спроба використовувати релігійні маніпуляції для консолідації суспільства, представити російський агресивний імперіалізм як "боротьбу добра і зла" та спотворити образ Росії, яку він представляє як "притулок моральних цінностей".

Крім того, Жарин нагадав, що РПЦ нещодавно оприлюднила листи патріархів з різних країн, і пояснив, що це було зроблено, щоб показати, що, мовляв, православні громади за межами Росії нібито підтримують дії Кремля проти України.

Нагадаємо, раніше палкий прихильник Путіна патріарх Кирило похвалив окупантів за "захист батьківщини". Він також заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії. За його словами, "Донбас - це перша лінія оборони руского міра".

Також Кирило заявив про "братні народи" та звинуватив Україну в "зміні вектору історичного розвитку".

Своєю чергою, Папа Римський Франциск закликав служителів церкви не виправдовувати війну релігією. ЗМІ зазначають, що проповідь Папи Римського була адресована патріарху Кирилу, який намагається таким чином виправдати жорстоку війну проти України.

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