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Людина, яка хоче заморозити мільйони українців, не повинна сидіти за столом G20 - Подоляк

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Людина, яка хоче заморозити мільйони українців, не повинна сидіти за столом G20 - Подоляк

Фото: Офіс президента України

Росія не повинна мати права вето в ООН. Водночас Путін не повинен сидіти за одним столом із лідерами G20.

Путін, який розв’язав війну проти України, не повинен сидіти за одним столом із лідерами G20.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Росія не повинна мати права вето в ООН.

“Країна, що вторгається з танками до сусідів, чинить геноцид та погрожує ЗМЗ, не повинна мати права вето в ООН. Людина, яка замовляє удари ракет по критичній інфраструктурі, щоб заморозити мільйони людей, не має сидіти за одним столом із лідерами G20. Невже це не очевидні речі?” - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що каховську ГЕС замінували ще у квітні, зараз на дамбі два "Камази" з вибухівкою.

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