"Людина, якій Путіну складно буде відмовити": рідні бійців з "Азовсталі" просять допомоги в лідера Китаю

"Людина, якій Путіну складно буде відмовити": рідні бійців з "Азовсталі" просять допомоги в лідера Китаю

Родичі українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" закликали лідера Китаю Сі Цзіньпіна посприяти евакуації бійців за процедурою екстракції.

Рідні захисників кажуть, що Китай має великі економічні та політичні зв'язки з Росією, а лідер КНР має вплив особисто на президента РФ Володимира Путіна.

Про це родичі військових сказали у своєму зверненні на брифінгу в Києві 14 травня.

"На сьогодні у світі після всіх переговорів є ще одна людина, якій Путіну складно буде відмовити. Ми віримо, що сильний і благородний Китай здатний приймати рішення в ім'я блага, в ім'я цінностей, оскільки стоїть на сторожі цих цінностей. Ми просимо вельмишановного лідера Китаю Сі Цзіньпіна проявити велику любов і турботу, і світові цінності, і велику східну мудрість – долучитися до порятунку захисників Маріуполя", – сказала дружина одного з військових Наталія Зарицька.

Своєю чергою батько бійця "Азова" Ставр Вишняк наголосив, що захисники Маріуполя перебувають під постійними ударами, без належної медичної допомоги, медикаментів, води та їжі.

"Ми, батьки, рідні та близькі бійців, знову і знову просимо все світове співтовариство провести процедуру екстракції, ми просимо вивести наших воїнів, поранених бійців, а також тіла вбитих в третю країну, де вони будуть залишатися до закінчення військових дій", – сказав Вишняк.

Він також виголосив прохання до голови КНР вжити всіх необхідних заходів для забезпечення і виконання процедури екстракції, виступити посередником, у ролі третьої сторони і гарантом безпеки для бійців.

Нагадаємо, віцепрем'єрка ­– міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що станом на 14 травня держава веде перемовини щодо евакуації 60 осіб із "Азовсталі". Це важкопоранені та медики.

Ці переговори дуже складні і до них залучають впливових посередників, повідомляв президент Володимир Зеленський.

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