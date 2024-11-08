«Людині треба дати впевненість у собі»: як Третя штурмова Білецького рекрутує добровольців

Перший принцип Третьої штурмової бригади – добровільність. Підрозділ не покладається на мобілізаційний ресурс і сам поповнює свої лави. Для цього розгорнув в Україні (і навіть за її межами) масштабну рекрутингову кампанію.

Головна вимога до новобранців – мотивація, готовність вчитися і самовдосконалюватися. Решту складових успішної служби забезпечить 3-тя ОШБр – якісну підготовку, спорядження, професійних командирів, дух братерства. В матеріалі ми зібрали всю наявну інформацію про рекрутинг бригади: як працює, які результати дає та що треба знати рекруту.

Третя штурмова – найчисельніша й одна з найбільш боєздатних бригад у складі Сухопутних військ ЗСУ. Заснована в лютому 2022 року Андрієм Білецьким разом з іншими ветеранами «Азову». Тоді підрозділ мав назву «Азов–Київ» і входив до складу тероборони. У нинішньому форматі і під всім відомою назвою існує з січня 2023 року. Підрозділ Білецького брав участь у звільненні Київщини, стабілізації Запорізько-Маріупольського напрямку, деокупації правого берега Херсонщини. Загальнонаціональну славу і визнання здобув у кровопролитних боях за Бахмут, де під нуль стер російську 72-гу окрему мотострілецьку бригаду та завдав критичних втрат ще кільком ворожим підрозділам. 3-тя ОШБр останньою вийшла з Авдіївки, не давши окупантам взяти в оточення українське угруповання військ.

Бійці 3-ї ОШБр. Фото: telegram-канал бригади

Шлях рекрута

Перший крок – заявка на сайті ab3.army. Далі – запрошення на співбесіду до одного з чотирьох рекрутингових центрів: Київ, Львів, Одеса, Дніпро. Із собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або приписне (за наявностi), документи про освіту (диплом / атестат).

Жодних повісток тут не роздають, дані в ТЦК не передають – усе добровільно. Як і при працевлаштуванні на роботу, рішення про подальшу співпрацю ухвалюють обидві сторони, рекрут може піти в будь-який момент.

Рекрутинговий центр у Львові. Фото: telegram-канал 3-ї ОШБр

Рекрути отримують рекомендаційний лист від бригади або подають дані для призову у свій РТЦК. Проходять ВЛК й упродовж 2-3 тижнів очікують відправлення до навчального центру. Співробітники рекрутинг-центрів супроводжують на кожному етапі, тож ризики бути скерованим на службу до якоїсь іншої частини виключені.

Немісцевим підрозділ надає житло на час проходження комісій. Паралельно рекрути проходять вишкіл. Недосконала фізична форма на заваді не стане: головна вимога на цьому етапі – бажання долучитися до бригади та готовність працювати над собою.

«Усі навички здобуваються в процесі навчання. Початковий курс – загальна військова підготовка: поводження зі зброєю, медицина, тактика. Потім спеціалізована підготовка, можливе відправлення за кордон», – розповідає боєць 3-ї ОШБр Юрій із позивним Лофт. Він каже, що саме якісна підготовка і постійні тренування є запорукою збереження життя – втрати бригади найменші в порівнянні з іншими підрозділами.

Після оформлення новобранці проходять бойове злагодження в підрозділі. У перший бойовий вихід ідуть тільки ті, хто набув необхідної фізичної та моральної підготовки, адже успішність місії залежить від кожного її учасника.

Потрібні – всі

Штурмовій бригаді потрібні не тільки штурмовики. Перелік доступних вакансій дуже широкий. Чоловіків і жінок запрошують на бойові й тилові посади. Наприклад, потрібні водії, кухарі, зварювальники, автослюсарі, електрики, діловоди, психологи. Повний перелік доступний за посиланням. Аби дізнатися професійні вимоги до кандидатів і суму грошового забезпечення, треба залишити свої контактні дані – навпроти кожної вакансії є відповідна кнопка.

До рекрутів і загалом цивільних людей у бригаді ставляться позитивно – жодної дискримінації, адже в добровольчий підрозділ усі колись прийшли з мирного життя. «Ми відкинули все негативне, що є в звичайній армії, взяли все позитивне і привнесли щось своє. Тобто цей підрозділ створили звичайні хлопці. Ми не відокремлюємо «цивільні та військові» – ми всі прийшли з цивільного життя і зрозуміли, як можна ефективно воювати», – пояснює командир 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр із позивним Процент.

Перевір себе

Рішення приєднатися до війська – складне та відповідальне, відмотати назад неможливо. Сумніватись у своїх силах, боятися не впоратись зі службою – цілком нормально, це притаманно для більшості людей. Щоб потенційні рекрути могли ухвалити рішення зважено, спираючись на обʼєктивну реальність, а не на емоції, Третя штурмова запустила унікальні формати: тестовий тиждень і буткемп. Випробувати себе запрошують усіх охочих.

Тестовий тиждень – це безкоштовний 7-денний вишкіл для чоловіків і жінок, які хочуть випробувати тіло і дух, зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, визначитись із військовою сферою, в якій могли б бути максимально ефективними. Учасники вишколу здобувають базові військові знання, прокачують фізо, заглиблюються в атмосферу 3-ї ОШБр, знайомляться з досвідченими воїнами, отримують рекомендації від інструкторів щодо служби.

Після завершення вишколу жодних зобовʼязань перед бригадою учасники не мають і можуть повертатись до звичного життя. Утім, до 70% із них вибирають залишитися на службі у 3-й ОШБр, а ще більше – радять тестовий тиждень друзям. У середньому вишкіл проходять 240 осіб на місяць. Подати заявку на тестовий тиждень можна тут.

Учасники тестового тижня. Фото: telegram-канал 3-ї ОШБр

Буткемп – лайт-версія тестового тижня. Це квест-гра для цивільних, розрахована на два дні. Організатори обіцяють незабутній вікенд, наповнений атмосферою мілітарі-двіжу та бойових місій. Гру проводять професійні військові, тож цінні знання гарантовані. Гравці випробовують себе в ролі справжніх бійців, адже виконують завдання на основі реальних сценаріїв бойових дій: робота в тилу противника, штурм і відбиття штурмів, надання першої медичної допомоги, командна взаємодія. За участь у буткемпі доведеться зробити донат: гроші підуть на облаштування локації, закупівлю обладнання, харчування й трансфер учасників. Подати заявку можна тут.

Учасники вишколу в Дніпрі. Фото: 3-тя ОШБр

Тестовий тиждень зсередини: до чого готуватися?

У бригаді не розкривають усіх подробиць, тож ми поцікавилися особистими враженнями людей, які пройшли тестовий тиждень. Користувач соцмережі Х (Twitter) із ніком @formicking розписав свій досвід у треді. Вишкіл він проходив у травні цього року. Коротке резюме з його допису: «Рекомендую спробувати, навіть якщо не плануєте йти в бригаду чи мобілізуватися».

За його словами, 7-денна програма має такий вигляд: лекції-знайомства з бойовими командирами бригади, інструктаж і практика з такмеду, базове навчання поводженню зі зброєю, навчання тактики бою, лекції про FPV-дрони та вправи на симуляторі, лекції про вибір спорядження та засобів індивідуального захисту. Учасники вишколу тренувалися проводити евакуацію поранених, грали в симулятор на зразок лазертага і страйкболу – імітували штурмові дії, у вільний час – переглядали фільми.

Серед фізичних навантажень – багато бігу (зокрема в повному спорядженні та зі зброєю), смуга перешкод, відтискання, присідання, підтягування. За словами автора треду, фізо давалося важко: крепатура минула на 7-й день занять. Вишкіл завершився фізичним і теоретичним тестами й отриманням сертифікатів.

«Це був корисний досвід. Звісно, за ті кілька годин занять нічого толком не вивчиш, але я вже вмію робити неповний розбір і збір автомата, можу накласти турнікет, знаю мінімальну базу по стрільбі, і приблизно розумію, що треба по фізичній підготовці. Дуже вразили знайомства із сержантами з реальним бойовим досвідом, які з перших днів пішли на війну, були поранені чи в полоні, які строгі і вимогливі, але ставляться до тебе як до рівного», – пише@formicking.

Я люблю Третю штурмову

Яскравою комунікаційною кампанією і креативними форматами навчання 3-тя ОШБр зруйнувала стереотипні уявлення про військову службу та загалом війну, показавши, що, попри все, і на ній вирує життя, є пригоди, радощі, справжня дружба. Рекрутинг у виконанні Третьої штурмової став золотим стандартом, він «зайшов» аудиторії, на яку і був розрахований, і навіть змінив сам підрозділ.

«Рекрутинг доволі сильно вплинув на нашу бригаду. До нас приходить молодь – вмотивована, обізнана. Вона знає, куди йде, чого від нас чекати, чим вона буде займатися і як ми на неї вплинемо… Система працює», – каже командир роти розвідки 3-ї ОШБр Роня.

У жовтні The Washington Post присвятив окремий матеріал рекламній кампанії «Я люблю Третю штурмову». Ви не могли не бачити цих бордів і банерів у своєму місті чи в громадському транспорті – рекламні площі військовим місцева влада надає безкоштовно. Кампанія збурила суспільство, поділивши його на фанатів і хейтерів, але досягла головної мети – не залишилася непомітною.

Реклама 3-ї ОШБр. Фото: telegram-канал 3-ї ОШБр

Реклама – лише один з інструментів залучення новобранців. Вриватись у Третю штурмову мотивують її бойові звитяги, авторитетні командири, сильний бренд, який має мільйонну армію прихильників і не тільки в Україні, а також відносна прогнозованість (наскільки це можливо на війні) власного майбутнього. Наприклад, у разі поранення фінансові витрати на лікування та реабілітацію бере на себе патронатна служба підрозділу.

У 3-й ОШБр зробили ставку на медійку, бо переконані: що більше людей знатимуть про реальні умови служби, керуватимуться фактами, а не власними уявленнями, то більш охоче долучатимуться до війська. Адже саме незнання породжує страх.

«Можна частково зрозуміти, чому люди бояться – відсутність розуміння й інформації. Людині треба дати впевненість у собі, у своїй зброї й у своїх побратимах. Тоді на злагодження потрапляє боєць, а не просто умовна одиниця», – вважає начальник штабу 3-ї ОШБр із позивним Ролло.

Як розповіли представники 3-ї ОШБр журналістам WaPo, перша хвиля рекламної кампанії принесла підрозділу від 150 до 200 заявок щодня. Загальні цифри новоприбулих добровольців бригада не розголошує зі зрозумілих причин. Тут кажуть, навіть якщо 200 заявок конвертуються у 20 бійців – це вагоме підсилення, яке вартувало всіх зусиль, витрачених на промоцію.