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"Людину не можна примусити воювати": командир підрозділу 3-ї ОШБр порівняв мобілізацію та рекрутинг

"Людину не можна примусити воювати": командир підрозділу 3-ї ОШБр порівняв мобілізацію та рекрутинг

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Військовий пояснив, чому рекрутинг краще мобілізації.

Командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов висловився про мобілізацію. На його думку, людину не можна примусити воювати.   

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Людину треба замотивувати. Потрібно мотивувати людей. Тому наприклад в нашій Третій штурмовій бригаді ми не користуємося словом "мобілізація". Ми користуємося словом "рекрутинг" і це такий комплекс дій, коли людина приходить і їй пояснюють, навіщо це треба. Скажу як людина, яка добровільно прийшла з першого дня війни до лав Збройних сил, це потрібно. Зрозуміло, що хтось хоче поїхати, втекти, це його право. Як я до цього ставлюсь? Звичайно погано. І повірте, багато хто з моїх друзів повернувся з-за кордону і каже, що там не так гарно як ми думали", - каже військовий.

Волохов також зазначив, для того, щоб побудувати нормальну країну нам треба перемогти у війні. Чим швидше ми це зробимо, тим більше буде того життя, що нам залишилося. 

"А життя воно не безкінечне, якраз на війні це добре розумієш", - додав він.

Нагадаємо, нардеп назвав найдискусійніші пункти у законопроєкті про мобілізацію.

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