Людмила Барбір плачучи розповіла історію подруги, яка втратила житло та 20 днів ночувала у підвалі

Ведуча відреагувала на історію героїні рубрики "Щоденник війни".

В ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube улюблене шоу глядачів "Сніданок. Онлайн" з 9:00 до 12:00 продовжує надавати оперативні новини про ситуацію в Україні та підтримувати наших земляків під час війни.

Сьогодні у рубриці "Щоденники війни" на зв'язок вийшла тележурналістка Олена Сошенко. Вона розповіла, як разом з дітьми покидала блокадний Маріуполь. Їм довелось йти понад 5 км пішки під постійними обстрілами, щоб врятувати власне життя. Місяць жінка разом зі своєю родиною провела у місті без світла, тепла та води. Наразі Олена у безпеці, з синами вирушила до Польщі, проте у Маріуполі залишились її чоловік та свекруха.

"Це місяць пекла. Там залишилось дуже багато людей, адже це півмільйонне місто, рахуючи переселенців від 2014 року, то це десь 700 тисяч населення було. Зараз ніхто не знає, скільки людей вбито, скільки загубилось, депортовано. Я інакше ніяк не можу назвати це, як геноцид", - прокоментувала героїня.

Щоденники війни: Олена Силенко місяць перебувала у блокадному Маріуполі

За її словами, активні бойові дії у Маріуполі почались майже в перший день повномасштабного вторгнення. Події розвивались дуже стрімко, коли у її родини закінчилась їжа, вони вирушили за картоплею на оптовий ринок. За п'ять хвилин до їхнього приходу, там був обстріл і родина перед собою побачила лише будівлю, що палає. Та найактивніші воєнні дії на районі, де жила героїня, почалися 24 березня.

"У цей день один за одним літали літаки. Вони нас "прасували" 4 години… ми боялись йти до сусідського підвалу, оскільки вийшовши з укриття, ти можеш просто загинути. 25 березня ми вирішили покинути місто", - розповіла Олена.

Разом з дітьми, журналістці вдалось врятуватись. Проте її чоловік та свекруха зараз перебувають у Маріуполі. 80-річна мама чоловіка, біжучи від ворожих обстрілів, зламала ногу та отримала перелом шийки стегна. Вивести її зараз нереально, тому чоловік залишився з матір'ю.

Почувши цю болісну історію, ведуча "Сніданку.Онлайн" Людмила Барбір не змогла втримати емоцій та заплакала.

"Це важко слухати, ти наповнений емоціями… навіть уявити не можна, хто цього не відчув, ніколи не зрозуміє, що їм там вдалося пережити. В гарячих точках, в Ірпені, Бучі, Бородянці, Маріуполі. І ти намагаєшся знайти якісь слова підтримки, але що ти зробиш, що ти скажеш. У мене у Волновасі подруга, вона 20 днів не виходила на зв'язок. І вона написала: "Люда, Волновахи немає. Я жила в підвалі, квартири так само немає"… А я сиджу і думаю, що їй написати. Бо я розумію: будь-що я напишу, це буде якимось безглуздям. І я не можу знайти слів. Але треба виходити на зв'язок, щоб люди знали, що є ті, хто про них пам'ятає", - прокоментувала ведуча.

Щодня у рубриці "Щоденники війни" у "Сніданку.Онлайн" розповідають історії українців в умовах війни, які волею обставин опинились в найгарячіших воєнних точках нашої країни.

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