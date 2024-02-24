Людмила Барбір вперше показала свого чоловіка-військового і пригадала, як для неї почалася війна

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір вперше показала свого чоловіка-військового з сином та пригадала, як для неї почалася повномасштабна війна.

Російське вторгнення застало знаменитість вдома. Людмила Барбір прокинулася від гучних вибухів та зрозуміла, що почалася війна. Ведуча пригадує, що тоді постійно була в новинах та намагалася зрозуміти, що відбувається. Утім, довкола була лише паніка.

"У моїй пам'яті назавжди залишиться той день - 24 лютого 2022. Я різко прокинулась від гучних вибухів. Перелякана вибігла в коридор і побачила, як сусіди в паніці з дітьми спускалися до укриття, а консьєржка вибігла на вулицю і в істериці кричала: "Прокидайтесь, люди! Почалась війна!". Я розгублено шукала бодай якусь інформацію з офіційних джерел, але її не було, зате всі соцмережі рясніли повідомленнями про вибухи по всій країні", - пригадала ведуча.

Чоловік Людмили Барбір із сином / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбір того дня вийшла на роботу та працювала в прямому ефірі, а після повернення додому вони з чоловіком вирішили, що мають відвезти сина у безпечне місце – до бабусі на захід України.

Сама Людмила Барбір разом із коханим повернулася до Києва. Як зізналась ведуча, вона назавжди запам'ятає цю поїздку. У бік столиці майже не було автівок. На блокпостах військові намагалися ведучу переконати не повертатися, адже це небезпечно. Зокрема, загарбники вже були на території Київської області та продовжували окупацію.

Чоловік Людмили Барбір / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

"Рухаючись по Житомирській трасі, ми фактично проривались під обстрілами. Проїжджали саме у той час, коли трасою мала рухатись колона російських БТРів. На блокпості нас зупинили військові і запитали, чи розуміємо ми на яку небезпеку себе наражаємо, що можемо просто не доїхати до столиці. Ми їх довго переконували, щоб нас все-таки пропустили, на що нам відповіли: "Тільки на ваш страх та ризик, бо на наступному блокпості вже можуть бути росіяни", - пригадала ведуча.

Врешті, коли Барбір з чоловіком повернулися до Києва, то вони попрямували до неї на роботу, адже додому було не можливо доїхати через заміновані мости. Ведуча залишилася у столиці працювати, а от її коханий – вступив до лав ТрО, а згодом пішов добровольцем на війну.

Чоловік Людмили Барбір / Фото: instagram.com/liudmila.barbir

"Минуло два роки, а таке відчуття - ніби всі п'ять... Останнім часом ловлю себе на думці, що не можу згадати на рівні відчуттів того - минулого життя. Життя без втрат, болі, заціпеніння, постійної напруги і тривоги. Я вже забула, як це — жити повноцінною сім'єю, коли є опора, коли син разом із татом... Але живу надією, що все ж настане той час, коли ми знову будемо всі разом. Дякую всім нашим захисникам і захисницям за кожен день, що наближає нас до перемоги", - додала ведуча.

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