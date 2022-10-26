"Людочка тільки-но навчилась говорити": в Лимані росіяни вбили 1-річну дівчинку та три покоління її родини

Того трагічного травневого дня з усієї родини вижив лише батько, проте він загинув у вересні.

В Лимані Донецької області росіяни вбили три покоління однієї родини, серед яких є 1-річна Людмила. У дитини від народження були проблеми з ногами, лише перед війною дівчинка почала одужувати, але її вбила російська ракета.

Про це пише проєкт Меморіал.ua.

Людмила одужала перед війною та почала говорити

1-річна Людмила К. мешкала в Лимані. 24 травня у двір їхнього будинку прилетіли дві російські ракети. На місці трагедії загинула дитина та три покоління її родини - мама дівчинки Вікторія, бабуся Олена, дідусь Анатолій, сестри Олена, Катя і брат Сашко. Батько дівчинки Євген на момент трагедії поїхав заряджати телефон, а тому тоді вижив. Проте чоловік довго не прожив: у вересні Євген підірвався на ворожій міні.

Тітка дівчинки Христина розповіла, що у Людмили від народження були проблеми з ногами, а тому дитина носила спеціальний корсет. Проте перед початком повномасштабної війни Росії проти України дівчинка почала одужувати.

"Людочка лише навчилася ходити і почала говорити. Сказала свої перші слова – мама, тато, дай. 27 березня їй виповнився рік… Вона любила яскраві іграшки, гарно розвивалася. Я мала стати для неї хрещеною мамою", - згадує Христина.

Фото: Меморіал.ua

Історія сестрички Людмили, 2-річної Олени

24 травня також загинула 2-річна сестра Людмили - Олена. Дівчинка була маленькою модницею – любила приміряти мамині сукні та взуття на підборах. Любила дивитися мультики та слухати казки на ніч.12 жовтня Олені мало б виповнитися три роки. Батько, бабуся та дідусь дуже любили Олену. Дівчинку часто фотографували.

"Вона вже говорила реченнями. Трішки соромилася чужих людей, а серед своїх гралася без проблем", - згадує тітка дівчинки Христина.

Фото: Меморіал.ua

З великої родини, яка мешкала в Лимані, залишилася лише сестричка дівчат від першого шлюбу батька Діана та тітки Христина й Інна.

Звільнення Лимана від російських окупантів

4 жовтня ЗСУ офіційно підняли український прапор у Лимані Донецької області. Коли українська армія зайшла до Лимана, то виявила там місця масових поховань. У перші дні в могилах було знайдено тіла 35 військових та 152 цивільних. Російські окупанти ховали українців просто у траншеях.

У поліції повідомили, що в могилах у Лимані правоохоронці виявили тіла 5 дітей, наймолодша дівчинка була 2021 року народження.

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