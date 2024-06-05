"Людожерлива мобілізація": російська пропаганда видала новий фейк про нацменшини в Україні

Росія за будь-яку ціну намагається зірвати мобілізаційну кампанію, яка нині триває в Україні.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував черговий ворожий фейк про нацменшини в Україні, які нібито перетворилися на витратний матеріал під час мобілізації.

Подробиці - у спростуванні Центру.

Російська пропаганда видала новий фейк: "Здійснюючи свою людоїдську мобілізацію, київський режим використовує нацменшини, як гарматне м'ясо, а будь-який супротив такій мобілізації жорстоко придушується військкомами".

Це тиражують пропагандистські Telegram-канали.

Правда полягає в тому, що терористична Росія за будь-яку ціну намагається зірвати мобілізаційну кампанію, яка нині триває в Україні, саме тому в арсеналі пропаганди з'явився фейк про "дискримінацію Києвом певних суспільних груп".

Насправді ж, залучення громадян до виконання військового обов’язку відбувається рівномірно, без урахування регіональної, національної, релігійної чи будь-якої іншої приналежності людини.

"Поширюючи подібні фейки, ворог намагається роздмухати в українському суспільстві відчуття несправедливості та спровокувати внутрішню ворожнечу", - додали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, напередодні російська пропаганда поширила постановне фейкове відео про військових ЗСУ, на якому нібито українські військові розстрілюють найманців-дезертирів з Африки.

Читайте також провідні новини дня: