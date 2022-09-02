Людських ресурсів достатньо: в розвідці розповіли, скільки військових РФ може ще залучити до війни в Україні

Росія може ще перекинути на війну в Україну до 350 тис. військовослужбовців.

В українській розвідці зазначили, що країна-терористка РФ має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів в ефірі "Військового телебачення України".

"У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського союзу - це і Вірменія, і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", – розповів представник воєнної розвідки України.

Як повідомляли в Генштабі, російські військові планують відновити наступ на Донбас та Запорізьку область. На думку військового експерта Сергія Грабського, у Росії є достатньої людських ресурсів для продовження бойових дій.

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