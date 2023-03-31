"Людського ресурсу стає все менше": генерал Сирський про штурм окупантами Бахмута

Бахмут Донецької області залишається головною метою наступу ЗС РФ.
Російські окупанти на деяких ділянках починають нервувати, оскільки людського ресурсу для наступу на Бахмут стає все менше.
Про це повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський.
"На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше", — написав командувач Сухопутних військ.
Також Сирський зазначає, що на Бахмутському напрямку виконують бойові завдання підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ. Вони збивають російські безпілотники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА. Для цього бійці ефективно співпрацюють з підрозділами радіоелектронної боротьби, щоб швидко виявляти малопомітні і невеликі безпілотники. Окрім цього, бійці захищають українські позиції від російських "Ланцетів".
Раніше аналітики заявили, що російські окупаційні війська суттєво знизили темпи наступу у Бахмуті. ЗСУ зуміли запобігли оточенню міста ворогом.
За даними російських ЗМП, бойовики "Вагнера" змінюють тактику в Бахмуті та концентрують сили, щоб визначити конкретні райони міста для вирішального штурму.
Міноборони Великої Британії оцінило, що наступ РФ на Бахмут зупиняється і що ЗС РФ можуть перемістити свою увагу на райони Авдіївки та на напрямку Сватове-Кремінна.
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