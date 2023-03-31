"Людського ресурсу стає все менше": генерал Сирський про штурм окупантами Бахмута

Російські окупанти на деяких ділянках починають нервувати, оскільки людського ресурсу для наступу на Бахмут стає все менше.

Про це повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський.

"На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше", — написав командувач Сухопутних військ.

Також Сирський зазначає, що на Бахмутському напрямку виконують бойові завдання підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ. Вони збивають російські безпілотники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА. Для цього бійці ефективно співпрацюють з підрозділами радіоелектронної боротьби, щоб швидко виявляти малопомітні і невеликі безпілотники. Окрім цього, бійці захищають українські позиції від російських "Ланцетів".

Раніше аналітики заявили, що російські окупаційні війська суттєво знизили темпи наступу у Бахмуті. ЗСУ зуміли запобігли оточенню міста ворогом.

За даними російських ЗМП, бойовики "Вагнера" змінюють тактику в Бахмуті та концентрують сили, щоб визначити конкретні райони міста для вирішального штурму.

Міноборони Великої Британії оцінило, що наступ РФ на Бахмут зупиняється і що ЗС РФ можуть перемістити свою увагу на райони Авдіївки та на напрямку Сватове-Кремінна.

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