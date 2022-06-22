Людям не вистачає питної води та життєво важливих ліків: яка ситуація в Маріуполі 22 червня

Людям не вистачає питної води та життєво важливих ліків: яка ситуація в Маріуполі 22 червня

В окупованому Маріуполі мешканці перебувають на межі виживання через нестачу питної води, а хворим на цукровий діабет почали ампутувати ноги. До цього призвів медичний колапс, який створили росіяни. Із хороших новин - унаслідок вибуху на "Азовсталі" самоліквідувалися два окупанти.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 21 червня.

Закон карми працює: внаслідок вибуху на "Азовсталі" в Маріуполі самоліквідувалися два окупанти

Вдень 21 червня у тимчасово окупованому Маріуполі в районі заводу "Азовсталь" чули потужний вибух. Згодом з'ясувалося, що російські сапери та військові проводили розмінування території заводу "Азовсталь" в районі доменних цехів, під час якого самоліквідувалися два окупанти.

"Відплата назавжди. Сьогодні сапери росії разом із військовими здійснювали розмінування території заводу "Азовсталь" в районі доменних цехів. Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом із кобзоном. Вибух чуло півміста. Слава Україні та смерть російським окупантам!" - написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Мешканці Маріуполя перебувають на межі виживання через нестачу питної води

Гуманітарна ситуація в окупованому росіянами Маріуполі погіршується. Жителі міста перебувають на межі виживання через нестачу питної води. Йдеться про понад 100 тисяч осіб, які перебувають у ворожій окупації. Зараз воду для пиття окупаційна влада видає раз на тиждень. Втім, щоб отримати її, люди мусять стоять у чергах по 4-8 годин. Про це розповів мер міста Вадим Бойченко.

В окупованому Маріуполі хворим на цукровий діабет почали ампутувати ноги

У Маріуполі катастрофічна ситуація із хворими на цукровий діабет. Ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з-під контролю. Щоденно хірурги проводять від трьох до п’яти ампутацій кінцівок через відсутність звичного інсуліну та медичний колапс, який створили окупанти в українському Маріуполі.

"Дивом нарішав інтернет": вагітна дружина "Азовця" пригадала, як між боями чоловік телефонував дізнатися про дітей

Дружина бійця полку "Азов" Максима, який від травня перебуває в полоні росіян, востаннє говорила з чоловіком ще 14 травня до того, як їх захопили окупанти. Те, що чоловік перебуває в СІЗО окупованої Оленівки на Донеччині, дівчина дізналася з новин. Дружина захисника Олена, яка нині чекає на другу дитину, не виключає, що українських військовополонених можуть катувати російські військові. За її словами, там що завгодно може відбуватися.

Вона каже, що зв'язок із чоловіком, поки той захищав Маріуполь, ставав усе рідше. Олена очікувала на повідомлення в месенджері, бо інколи йому вдавалося під’єднатися до інтернету. Востаннє з "Азовсталі" Максим телефонував Олені 14 травня. Жінка пригадує, що зв'язок був поганий, щомиті міг обірватися. Чоловік розпитував про дітей.

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполя здійснюють ексгумацію загиблих цивільних. Вони почали викопувати трупи, вантажити на трактори і звозить їх до “моргу на Метро”. Реєстрація ведеться виключно за участі близьких.