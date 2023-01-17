Людям погрожують виселенням з осель: росіяни примушують отримувати паспорти РФ на тимчасово окупованих територіях

Ворог силоміць нав'язує паспортизацію на тимчасово окупованій території України. Там окупанти почали загострювати гуманітарну кризу, блокують видачу коштів та погрожучи виселенням з квартир людям, які не хочуть отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центра, окупаційна влада намагається максимально блокувати зняття гривні з українських карток. Йдеться про людей, які отримують пенсію та соцвиплати. У разі зняття гривні посередники стягують 15-20%.

"Для того, аби ще більше витіснити гривню, росіяни її заборонили “офіційно” з 1 січня. після чого почалися рейди малим бізнесом", - йдеться у джерелі.

За відсутності гривні окупанти змушують людей брати виплати від РФ.

Йдеться про 4 тис. та 10 тис. рублів. Та й ті можна отримати лише за наявності російського посвідчення особи.

У багатьох населених пунктах на ТОТ виплати від рф давно обмежили, а насправді розікрали. Проте пенсіонери змушені стояти в чергах за подачкою від росіян, адже їм погрожують конфіскацією житла за несплату комунальних послуг.

Загалом ціни на тимчасово захопленій території України сильно завищенні, а гуманітарну допомогу роздають обмежено, надаючи пріоритет власника російських посвідчень.

Додамо, що в селах окупованої частини Херсонської області російські окупанти здійснюють рейди оселями пенсіонерів. Вони допитуються, чому жителі не отримують документи російського зразка і не оформлюють виплати від РФ.

Напередодні повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни перевіряють телефони людей, які нібито можуть передавати дані про місцеперебування та переміщення ворожої техніки.

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