Людям погрожують виселенням з осель: росіяни примушують отримувати паспорти РФ на тимчасово окупованих територіях

Ворог загострює гуманітарну кризу.
Ворог силоміць нав'язує паспортизацію на тимчасово окупованій території України. Там окупанти почали загострювати гуманітарну кризу, блокують видачу коштів та погрожучи виселенням з квартир людям, які не хочуть отримувати російські паспорти.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією Центра, окупаційна влада намагається максимально блокувати зняття гривні з українських карток. Йдеться про людей, які отримують пенсію та соцвиплати. У разі зняття гривні посередники стягують 15-20%.
"Для того, аби ще більше витіснити гривню, росіяни її заборонили “офіційно” з 1 січня. після чого почалися рейди малим бізнесом", - йдеться у джерелі.
За відсутності гривні окупанти змушують людей брати виплати від РФ.
Йдеться про 4 тис. та 10 тис. рублів. Та й ті можна отримати лише за наявності російського посвідчення особи.
У багатьох населених пунктах на ТОТ виплати від рф давно обмежили, а насправді розікрали. Проте пенсіонери змушені стояти в чергах за подачкою від росіян, адже їм погрожують конфіскацією житла за несплату комунальних послуг.
Загалом ціни на тимчасово захопленій території України сильно завищенні, а гуманітарну допомогу роздають обмежено, надаючи пріоритет власника російських посвідчень.
Додамо, що в селах окупованої частини Херсонської області російські окупанти здійснюють рейди оселями пенсіонерів. Вони допитуються, чому жителі не отримують документи російського зразка і не оформлюють виплати від РФ.
Напередодні повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни перевіряють телефони людей, які нібито можуть передавати дані про місцеперебування та переміщення ворожої техніки.
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