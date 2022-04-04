Людям відрубували кінцівки, жінок ґвалтували: Зеленський відвідав Бучу та розповів про геноцид українців

Президент зазначив, що те, що творили окупанти у Бучі - це страшний злочин проти людяності.

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнене від російських вбивць місто Буча на Київщині. Він зазначив, що те, що відбувається в Україні - це геноцид.

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Про це президент сказав у коментарі іноземним ЗМІ.

"Те, що ви бачите навколо. Те, що зробили з цим сучасним містечком - це характеристика російських військових, які до людей ставились гірше, ніж до тварин. Це - військовий злочин і це буде визнано світом, як геноцид. Ми знаємо тисячі людей, які вбиті та закатовані: з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки та вбиті діти. Я думаю - це і є геноцид", - наголосив президент.

Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини уже вивезли 410 тіл українців, яких вбили окупанти.

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