"Людям загрожує смерть": окупанти забороняють гасити лісові пожежі в Херсонській області

В Херсонській області горять ліси біля сіл Геройське та Іванівка. Жителям сіл загрожує смерть, бо російські окупанти забороняють гасити пожежі.
Голова Чулаківської сільської територіальної громади Олександр Мусієнко просить про допомогу в ситуації з пожежами.
Про це він повідомив у Мережі 7 травня.
"Сьогодні відбувається величезне лихо у нашій громаді та у всій Херсонській області, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка! Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу! Мені дзвонять сотні людей, що запитують, а що робити – згоріти чи втопитися?" – йдеться у повідомленні Мусієнка.
"Це крик душі людей, адже там діти, старі люди, яким загрожує смерть від вогню чи диму! Прошу допомоги!" – закликав голова сільської територіальної громади.
Нагадаємо, тим часом російські окупанти намагаються організувати масове святкування 9 травня у містах тимчасово окупованої Херсонської області, але охочих мало.
Читайте також: