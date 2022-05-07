"Людям загрожує смерть": окупанти забороняють гасити лісові пожежі в Херсонській області

В Херсонській області горять ліси біля сіл Геройське та Іванівка. Жителям сіл загрожує смерть, бо російські окупанти забороняють гасити пожежі.

Голова Чулаківської сільської територіальної громади Олександр Мусієнко просить про допомогу в ситуації з пожежами.

Про це він повідомив у Мережі 7 травня.

"Сьогодні відбувається величезне лихо у нашій громаді та у всій Херсонській області, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка! Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу! Мені дзвонять сотні людей, що запитують, а що робити – згоріти чи втопитися?" – йдеться у повідомленні Мусієнка.

Також читайте Окупанти планують повернути Херсонській області герб часів російської імперії - Денісова

"Це крик душі людей, адже там діти, старі люди, яким загрожує смерть від вогню чи диму! Прошу допомоги!" – закликав голова сільської територіальної громади.

Нагадаємо, тим часом російські окупанти намагаються організувати масове святкування 9 травня у містах тимчасово окупованої Херсонської області, але охочих мало.

Херсон знову з Інтернетом: команда воїнів та цивільних героїчно полагодила кабель

Читайте також: