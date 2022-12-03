Люксембург витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету – Міноборони

Цьогоріч виповнюється 30 років дипломатичним відносинам України та Люксембургу.

Люксембург 2022 року витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету.

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони країни.

"Цього року Люксембург зробив безпрецедентний крок, підтримавши Україну військовою технікою на 75 млн євро. Це 16% нашого оборонного бюджету на 2022 рік. Ми підтримуємо Україну в її праві на самооборону", – йдеться у дописі.

Згідно з повідомленням, Україна отримала 102 протитанкові комплекси NLAW, 7 джипів Jeep Wrangler, 28 високомобільних позашляхових автомобілів HMMWV і 20 кулеметів 12,7 мм до них, 18 генераторів, 5 тисяч шоломів, бронежилети та інше обладнання.

Військова допомога Україні від партнерів

У вівторок, 29 листопада, стало відомо, що Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП1.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Франція надала ще одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) LRU.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає "зимовий пакет" допомоги від уряду Швеції.

У четвер, 1 грудня, Рада міністрів Італії одноголосно ухвалила декрет про продовження постачання зброї до України до 31 грудня 2023 року. Італія постачатиме зброю Україні за спрощеною процедурою.

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