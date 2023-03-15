Люксембурзьку космічну компанію звинуватили у співробітництві з ПВК "Вагнера"

З компанією вже припинили співробітництво Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу.

Люксембурзька космічна компанія Spacety Luxembourg SA підозрюється у тому, що вона надавала бойовикам групи "Вагнера" інформацію у січні цього року.

Про це пише видання Euractiv.

Проти компанії подали позов Міністерство закордонних і європейських справ, а також Міністерство економіки. У позові зазначається, що компанія могла передавати "вагнерівцям" свої супутникові знімки, порушуючи санкційний режим.

"Вважається, що компанія порушує "санкції ЄС і закон від 27 червня 2018 року про експортний контроль", - пише видання.

Крім того, після подання позову Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу заявили, що призупиняють співпрацю з Spacety Luxembourg SA до вияснення всіх обставин.

В свою чергу в компанії відкидають всі звинувачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сейм Литви одноголосною схвалив постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" терористичною організацією.

Крім того, ми раніше інформували, що конфлікт між Міноборони Росії та керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг свого апогею на тлі Бахмутської битви. Російське керівництво планує скинути провину за провали "мобіків" на війні в Україні на Пригожина і його "вагнерівців".

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